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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरChickpea Sowing: चने की बुआई में हो गई है देरी? ये 7 किस्में कम समय में देंगी अच्छी पैदावार

Chickpea Sowing: चने की बुआई में हो गई है देरी? ये 7 किस्में कम समय में देंगी अच्छी पैदावार

Chickpea Varieties: अगर कपास की फसल के कारण आपके खेत देर से खाली हुए हैं और चने की बुआई का समय निकल रहा है, तो परेशान न हों. चने की कुछ ऐसी किस्में हैं, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 16 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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Chane Ki Kheti: रबी सीजन में चने की बुआई का समय तेजी से निकल रहा है. कई किसानों के खेत अभी तक कपास की फसल के कारण खाली नहीं हुए हैं. ऐसे में उनके सामने परेशानी है कि अब चने की बुआई करें या नहीं. अगर आपके खेत भी देर से खाली हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. देर से बुआई करने पर भी चने की अच्छी पैदावार ली जा सकती है. 

इसके लिए किसानों को ऐसी किस्मों का चुनाव करना होगा, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं. कुछ उन्नत किस्में ऐसी हैं, जिन्हें करीब 100 से 105 दिन में काटा जा सकता है. साथ ही, बुआई के तरीके में थोड़ा बदलाव करके भी समय बचाया जा सकता है.

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देर से बुआई के लिए चुनें कम समय में पकने वाली किस्में

चने की बुआई का सही समय आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के पहले हिस्से तक माना जाता है. हालांकि, जिन किसानों के खेत देर से खाली हुए हैं, वे नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी पिछेती बुआई कर सकते हैं. ऐसे किसानों को लंबी अवधि में पकने वाली किस्मों से बचना चाहिए. इसके बजाय 90 से 105 दिन में तैयार होने वाली किस्में चुननी चाहिए. इससे फसल को पकने के लिए कम समय मिलेगा और मौसम में बढ़ती गर्मी का असर भी कुछ हद तक कम हो सकता है.

चने की ये 7 किस्में कम समय में होंगी तैयार

देर से बुआई करने वाले किसान JG-11, JG-130, पूसा-544, पूसा-572, पूसा-362, पूसा-372 और पूसा-547 किस्मों पर विचार कर सकते हैं. इनमें JG-11 करीब 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है. बाकी किस्मों का चुनाव करते समय उनके पकने का समय और अपने इलाके के मौसम का ध्यान रखना चाहिए. पिछेती बुआई के लिए ऐसी किस्में चुनना फायदेमंद रहता है, जो कम समय में पकने के साथ बढ़ते तापमान को भी सहन कर सकें.

यह भी पढ़ें: अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली में किसकी मांग ज्यादा, कैसे करें इनकी खेती?

पलेवा किए बिना सूखे खेत में करें बुआई

देर से बुआई करने वाले किसानों को खेत तैयार करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. आमतौर पर किसान बुआई से पहले खेत में पानी लगाकर पलेवा करते हैं, लेकिन पिछेती बुआई में इससे बचने की सलाह दी जाती है. इसके बजाय खेत तैयार करके सूखी मिट्टी में ही बीज बोएं और इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें. इस तरीके से करीब 15 दिन तक का समय बचाया जा सकता है. पलेवा करने में समय लगने से बुआई और आगे खिसक सकती है.

बीज उपचार करना न भूलें

चने की अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले बीज का उपचार करना भी जरूरी है. इससे बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है. किसान अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार सही दवा से बीज उपचार करें. 

यह भी पढ़ें: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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