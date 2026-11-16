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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSoil Identification: खेत की मिट्टी किस फसल के लायक, बिना टेस्ट कैसे पहचानें?

Soil Identification: खेत की मिट्टी किस फसल के लायक, बिना टेस्ट कैसे पहचानें?

खेत की मिट्टी का रंग, बनावट और पानी सोखने की क्षमता देखकर किसान उसकी प्रकृति का शुरुआती अंदाजा लगा सकते हैं और फसल का चुनाव बेहतर तरीके से कर सकते हैं. जानें कैसे करते हैं मिट्टी की पहचान.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
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खेती में अच्छी पैदावार पाने के लिए सिर्फ अच्छे बीज और खाद का इस्तेमाल करना काफी नहीं होता, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि खेत की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है. कई बार किसान बिना मिट्टी की जांच कराए ही फसल की बुवाई कर देते हैं. इससे फसल की बढ़वार प्रभावित होती है और लागत के मुकाबले उत्पादन कम मिलता है. दरअसल हर खेत की मिट्टी की अपनी अलग विशेषता होती है.

कहीं मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है तो कहीं चिकनी मिट्टी पाई जाती है. कुछ खेतों में दोमट मिट्टी होती है, जिसे खेती के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है. अच्छी बात यह है कि किसान कुछ आसान तरीकों से बिना लैब टेस्ट कराए भी मिट्टी की शुरुआती पहचान कर सकते हैं.

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ऐसे करें काली मिट्टी की पहचान

काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है. इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में यह मिट्टी पाई जाती है. खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर देखें. अगर मिट्टी का रंग गहरा काला है और गीला होने पर यह चिपचिपी हो जाती है तो उसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक हो सकती है. सूखने पर इसमें दरारें भी दिखाई दे सकती हैं. ऐसे में काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन, गेहूं, ज्वार और अरहर जैसी फसलें अच्छी हो सकती हैं. हालांकि इसके लिए जल निकासी और मिट्टी की गहराई भी महत्वपूर्ण होती है.

लाल मिट्टी की पहचान का तरीका

लाल मिट्टी का रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है. यह मिट्टी आमतौर पर हल्की से मध्यम बनावट वाली होती है. खेत की मिट्टी का रंग लाल या लाल-भूरा दिखाई देता है. हाथ में लेने पर यह कुछ खुरदरी महसूस होती है. कई जगहों पर इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, जिससे पानी जल्दी नीचे चला जाता है. लाल मिट्टी में मूंगफली, बाजरा, अरहर, मक्का और दालों की खेती की जा सकती है. सही खाद और सिंचाई प्रबंधन से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है.

दोमट मिट्टी की पहचान ऐसे करें

किसी भी फसल के लिए दोमट मिट्टी को काफी अच्छा माना जाता है. इसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह नमी को बनाए रखने के साथ अतिरिक्त पानी को भी निकालने में मदद करती है. थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर उसमें पानी मिलाएं और उसे मसलें. अगर मिट्टी आसानी से छोटी लोई का आकार ले लेती है, लेकिन हल्का दबाव देने पर टूट जाती है तो उसमें दोमट जैसी बनावट होती है. दोमट मिट्टी में गेहूं, धान, मक्का, चना, सरसों, सब्जियां और कई तरह के फल उगाए जा सकते हैं.

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रेतीली मिट्टी की पहचान ऐसे होगी

रेतीली मिट्टी में रेत के कण ज्यादा होते हैं. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पानी तेजी से नीचे चला जाता है. इसलिए इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक नहीं टिकती. सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर रगड़ें. अगर यह किरकिराहट महसूस कराए और आसानी से बिखर जाए तो इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है. पानी डालने पर भी यह जल्दी सूख जाती है. रेतीली मिट्टी में बाजरा, मूंगफली, तरबूज, खरबूजा और कुछ दालों की खेती की जा सकती है. इसमें जैविक खाद डालने और जरूरत के अनुसार सिंचाई करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं.

ऐसे करें चिकनी मिट्टी की पहचान

चिकनी मिट्टी में बहुत छोटे कण होते हैं. इसकी खासियत है कि यह पानी को लंबे समय तक रोककर रख सकती है. हालांकि अधिक पानी जमा होने पर फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाकर हाथ से लंबी पट्टी बनाने की कोशिश करें. अगर मिट्टी बिना टूटे लंबी पट्टी का आकार ले लेती है और हाथों से चिपकती है तो उसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है. धान जैसी फसलें ऐसी मिट्टी में अच्छी हो सकती हैं. गेहूं और कुछ दलहनी फसलें भी सही जल निकासी होने पर उगाई जा सकती हैं.

बिना टेस्ट मिट्टी पहचानने में इन बातों का रखें ध्यान

मिट्टी का रंग और बनावट देखकर उसकी शुरुआती पहचान जरूर की जा सकती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं आधारों पर फसल का चुनाव करना सही नहीं है. मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता आंखों से नहीं पहचानी जा सकती. इसी तरह मिट्टी का pH भी बिना जांच के सही तरीके से पता नहीं चलती.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
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