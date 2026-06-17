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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं होगी दिक्कत, सरकार देगी आर्थिक मदद, जानें पूरा प्रोसेस

किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं होगी दिक्कत, सरकार देगी आर्थिक मदद, जानें पूरा प्रोसेस

Tractor Subsidy Scheme: कई राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार नया ट्रैक्टर खरीदने पर पूरे 50% की भारी सब्सिडी दे रही है.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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Tractor Subsidy Scheme: केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिससे खेती-किसानी के खर्च को कम किया जा सके. इसी कड़ी में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक बेहद शानदार स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत नया ट्रैक्टर खरीदने पर पूरे 50% की भारी सब्सिडी  दी जा रही है.

बजट कम होने की वजह से जो किसान भाई अब तक ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे. उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है. इस योजना का फोकस 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों पर है जो खेतों के मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से निपटा देते हैं. अगर आप भी इस सरकारी मदद का फायदा उठाना चाहते हैं. तो जान लें इसकी पूरी प्रोसेस और जरूरी शर्तें.

50% सब्सिडी का पर ट्रैक्टर 

झारखंड सरकार की इस योजना के तहत अगर आप खेतों में दमदार परफॉर्मेंस देने वाला 4WD ट्रैक्टर खरीदते हैं. तो आपको उसकी कीमत पर सीधे आधी छूट मिल जाएगी. सरकार इस स्कीम के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेगी. जिससे नया ट्रैक्टर खरीदना अब जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. 

इन किसानों को होगा फायदा

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और वह झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा जिन किसानों ने पहले कभी ऐसी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी.

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आवेदन करने का तरीका 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने पूरी आवेदन प्रोसेस काफी आसान है. जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सरकार के आधिकारिक कृषि पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

यह जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें

आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे जिनमें आपका आधार कार्ड, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, जमीन के ताजा दस्तावेज, बैंक पासबुक की कॉपी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल हैं. फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आवेदन मंजूर कर लिया जाएगा. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Scheme Subsidy Scheme Scheme For Farmers
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