किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं होगी दिक्कत, सरकार देगी आर्थिक मदद, जानें पूरा प्रोसेस

Tractor Subsidy Scheme: केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिससे खेती-किसानी के खर्च को कम किया जा सके. इसी कड़ी में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक बेहद शानदार स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत नया ट्रैक्टर खरीदने पर पूरे 50% की भारी सब्सिडी दी जा रही है.

बजट कम होने की वजह से जो किसान भाई अब तक ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे. उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है. इस योजना का फोकस 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों पर है जो खेतों के मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से निपटा देते हैं. अगर आप भी इस सरकारी मदद का फायदा उठाना चाहते हैं. तो जान लें इसकी पूरी प्रोसेस और जरूरी शर्तें.

50% सब्सिडी का पर ट्रैक्टर

झारखंड सरकार की इस योजना के तहत अगर आप खेतों में दमदार परफॉर्मेंस देने वाला 4WD ट्रैक्टर खरीदते हैं. तो आपको उसकी कीमत पर सीधे आधी छूट मिल जाएगी. सरकार इस स्कीम के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेगी. जिससे नया ट्रैक्टर खरीदना अब जेब पर भारी नहीं पड़ेगा.

इन किसानों को होगा फायदा

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और वह झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा जिन किसानों ने पहले कभी ऐसी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी.

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आवेदन करने का तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने पूरी आवेदन प्रोसेस काफी आसान है. जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सरकार के आधिकारिक कृषि पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

यह जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें

आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे जिनमें आपका आधार कार्ड, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, जमीन के ताजा दस्तावेज, बैंक पासबुक की कॉपी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल हैं. फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आवेदन मंजूर कर लिया जाएगा.

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