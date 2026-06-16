जून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू

इस सीजन में भिंडी, लौकी, तोरई और करेले जैसी सब्जियों की बुवाई करना सबसे ज्यादा मुनाफेदार रहता है. बाजार में इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब्जियों की फसल को तैयार होने में सिर्फ 60 से 90 दिन का समय लगता है.