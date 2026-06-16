हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू

जून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू

June Farming Tips: जून के महीने में भिंडी, लौकी, करेला और तोरई जैसी सब्जियों की बुवाई करके किसान भाई बंपर कमाई कर सकते हैं. मात्र 60 से 90 दिनों में तैयार होने वाली इन फसलों से लागत तुरंत वसूल होती है

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Jun 2026 05:47 PM (IST)
June Farming Tips: जून के महीने में भिंडी, लौकी, करेला और तोरई जैसी सब्जियों की बुवाई करके किसान भाई बंपर कमाई कर सकते हैं. मात्र 60 से 90 दिनों में तैयार होने वाली इन फसलों से लागत तुरंत वसूल होती है

जून का महीना आते ही मानसून की आमद हो जाती है और यह समय खेतों में सब्जियां उगाने के लिए सबसे सही माना जाता है. इस मौसम में पारंपरिक फसलों के बजाय कम समय में तैयार होने वाली हरी सब्जियों पर उगाना फायदे का सौदा होता है.

1/6
इस सीजन में भिंडी, लौकी, तोरई और करेले जैसी सब्जियों की बुवाई करना सबसे ज्यादा मुनाफेदार रहता है. बाजार में इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब्जियों की फसल को तैयार होने में सिर्फ 60 से 90 दिन का समय लगता है.
इस सीजन में भिंडी, लौकी, तोरई और करेले जैसी सब्जियों की बुवाई करना सबसे ज्यादा मुनाफेदार रहता है. बाजार में इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब्जियों की फसल को तैयार होने में सिर्फ 60 से 90 दिन का समय लगता है.
2/6
शुरुआत भिंडी से करें तो जून का समय इसकी बुवाई के लिए एकदम परफेक्ट है. इस समय लगाई गई भिंडी अगस्त के आते-आते बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. उस दौरान मार्केट में इसके दाम भी बहुत ही शानदार और ऊंचे मिलते हैं.
शुरुआत भिंडी से करें तो जून का समय इसकी बुवाई के लिए एकदम परफेक्ट है. इस समय लगाई गई भिंडी अगस्त के आते-आते बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. उस दौरान मार्केट में इसके दाम भी बहुत ही शानदार और ऊंचे मिलते हैं.
Published at : 16 Jun 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अरहर के साथ हल्दी उगाकर किसान करें तगड़ी कमाई, लागत आधी और प्रॉफिट सीधे डबल
अरहर के साथ हल्दी उगाकर किसान करें तगड़ी कमाई, लागत आधी और प्रॉफिट सीधे डबल
एग्रीकल्चर
SIP में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं किसान, तरीका जान लेंगे तो बुढ़ापे तक बन जाएंगे करोड़पति
SIP में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं किसान, तरीका जान लेंगे तो बुढ़ापे तक बन जाएंगे करोड़पति
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मेरा कोई मतलब ही नहीं
Exclusive: राम मंदिर मामले में टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, खुद पर लगे आरोपों पर दिए जवाब
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
राजस्थान
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget