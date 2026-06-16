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जून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू
June Farming Tips: जून के महीने में भिंडी, लौकी, करेला और तोरई जैसी सब्जियों की बुवाई करके किसान भाई बंपर कमाई कर सकते हैं. मात्र 60 से 90 दिनों में तैयार होने वाली इन फसलों से लागत तुरंत वसूल होती है
जून का महीना आते ही मानसून की आमद हो जाती है और यह समय खेतों में सब्जियां उगाने के लिए सबसे सही माना जाता है. इस मौसम में पारंपरिक फसलों के बजाय कम समय में तैयार होने वाली हरी सब्जियों पर उगाना फायदे का सौदा होता है.
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Published at : 16 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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