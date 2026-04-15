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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों में सोना उगलेगा खेत, टमाटर उगाने का यह तरीका किसानों को कर देगा मालामाल

गर्मियों में सोना उगलेगा खेत, टमाटर उगाने का यह तरीका किसानों को कर देगा मालामाल

Tomatoes Cultivation Tips: गर्मियों में टमाटर की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का मौका है. इन किस्मों का चुनाव करके और इन बातों का ध्यान रख के आप तेज धूप में भी शानदार पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Apr 2026 09:46 AM (IST)
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Tomatoes Cultivation Tips: गर्मियों के मौसम में जब ज्यादातर फसलें सूरज की तपिश झेल नहीं पातीं. उस वक्त टमाटर की खेती किसानों के लिए चांदी काटने का मौका लेकर आती है. अक्सर देखा गया है कि इस दौरान बाजार में टमाटर की आवक कम हो जाती है. जिससे इसके दाम आसमान छूने लगते हैं. अगर किसान भाई गर्मी को मात देने वाली सही तकनीक और वैरायटी का चुनाव कर लें. 

तो उनका खेत सच में सोना उगलने लगेगा. गर्मी में टमाटर उगाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है. लेकिन सही प्लानिंग के साथ यह सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली फसल साबित होती है. आज के दौर में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गया है. बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कितना अपडेट रखते हैं.

खेती शुरू करते वक्त ये बातें ध्यान रखें

गर्मियों में कामयाबी का पहला कदम है ऐसी वैरायटी चुनना जो ज्यादा तापमान को सह सके. हाइब्रिड किस्में जैसे कि अर्का रक्षक या पूसा हाइब्रिड-4 इस मौसम के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होतीं और पैदावार भी भरपूर देती हैं. नर्सरी तैयार करते समय शेड नेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि छोटे पौधों को सीधी धूप से बचाया जा सके. जब पौधे थोड़े बड़े और मजबूत हो जाएं, तभी उन्हें मुख्य खेत में शिफ्ट करें.

  • पौधों को हमेशा शाम के वक्त ही खेत में लगाएं ताकि उन्हें रात की ठंडक में जमने का मौका मिले.
  • खेत की तैयारी के समय अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालना मिट्टी की नमी रोकने में मदद करता है.

सही बीज और पौधों की शुरुआती देखभाल ही तय करती है कि आगे चलकर फसल कितनी जोरदार होगी.

यह भी पढ़ें: परवल की खेती का सीक्रेट, इस तरीके को अपनाते ही खेतों में लद जाएंगे फल, किसान हो जाएंगे मालामाल

सिंचाई का रखें खास ख्याल

भीषण गर्मी में टमाटर की फसल को सूखने से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. यहां पारंपरिक तरीके के बजाय सिंचाई की आधुनिक विधियां अपनाना ज्यादा फायदेमंद रहता है. मल्चिंग का इस्तेमाल करने से मिट्टी की नमी उड़ती नहीं है और जड़ों के पास ठंडक बनी रहती है. जिससे फल झुलसने से बच जाते हैं. पानी देने का सबसे सही समय सुबह जल्दी या सूरज ढलने के बाद का होता है.  जिससे पौधों को तनाव महसूस नहीं होता और वे तेजी से बढ़ते हैं.

  • ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी देने से पौधों की जड़ों को जरूरत के हिसाब से नमी मिलती रहती है.
  • मल्चिंग पेपर न केवल पानी बचाता है बल्कि खरपतवार को भी उगने से रोकता है, जिससे खाद-पानी सीधे पौधों को मिलता है.

पानी का सही मैनेजमेंट ही वह फर्क पैदा करता है जो एक साधारण फसल को बंपर पैदावार में बदल देता है.

कीटों से सुरक्षा का इंतजाम

गर्मियों में टमाटर की फसल पर सफेद मक्खी और पत्ता मरोड़ जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है. इनसे बचने के लिए जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल और समय-समय पर पौधों की निगरानी बहुत आवश्यक है. जैसे ही टमाटर पकना शुरू हों, उन्हें तुरंत तोड़कर ठंडी और छायादार जगह पर रखें. बाजार में अच्छी पकड़ बनाने के लिए ग्रेडिंग करना न भूलें. क्योंकि साफ-सुथरे और एक साइज के टमाटरों को व्यापारी ऊंचे दामों पर हाथों-हाथ उठाते हैं.

  • फसल को सहारा देने के लिए बांस और तार का उपयोग करें. जिससे फल जमीन को न छुएं और सड़ने से बचें.
  • अगर आप टमाटर को सीधे लोकल मंडी के बजाय बड़ी सिटी मार्केट में भेजें, तो मुनाफे की गुंजाइश और बढ़ जाती है.

सही समय पर सही मंडी तक अपनी फसल पहुंचाना ही आपको एक आम किसान से सफल एग्री-बिजनेसमैन बनाता है.

यह भी पढ़ें: नींबू की बागवानी चमका देगी किस्मत, कम समय में तैयार होकर 15 साल तक कराती है लाखों का फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Apr 2026 09:46 AM (IST)
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 Agriculture Farming Tomato Farming Tips
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