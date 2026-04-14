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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपरवल की खेती का सीक्रेट, इस तरीके को अपनाते ही खेतों में लद जाएंगे फल, किसान हो जाएंगे मालामाल

परवल की खेती का सीक्रेट, इस तरीके को अपनाते ही खेतों में लद जाएंगे फल, किसान हो जाएंगे मालामाल

Parwal Cultivation Tips: परवल की खेती कम समय में ज्यादा मुनाफे के लिए बेहतरीन है. बाजार में इसकी डिमांड और अच्छी कीमत किसानों को मालामाल बनाने की ताकत रखती है. जान लें क्या है खेती का सही तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Apr 2026 04:25 PM (IST)
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Parwal Cultivation Tips: परवल की खेती आज के समय में उन किसानों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. जो कम मेहनत और छोटे निवेश में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं. अक्सर हम पारंपरिक फसलों के चक्कर में पड़े रहते हैं. लेकिन परवल एक ऐसी नकदी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में हमेशा बनी रहती है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार सही तरीके से बेल लगा दी जाए.

तो यह कई महीनों तक लगातार फल देती रहती है. गर्मियों से लेकर बारिश के मौसम तक परवल की कीमतें काफी अच्छी रहती हैं, जिससे किसानों की जेब में हर रोज नकद पैसा आता है. अगर आप भी अपने पुराने खेती के ढर्रे से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको साल भर कमाई कराता रहे, तो परवल की खेती आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

इस तरीके से करें परवल की खेती

परवल की खेती में सफलता का सबसे बड़ा राज है सही किस्म का चुनाव और उसे सहारा देने का तरीका. अगर आप देसी किस्मों के बजाय हाइब्रिड और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो फलों की चमक और साइज दोनों लाजवाब होते हैं. खेती के लिए मचान विधि यानी तार-बांस का ढांचा तैयार करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है. इससे बेलें जमीन पर सड़ने के बजाय हवा में फैलती हैं, जिससे कीटों का हमला कम होता है और फलों की तुड़ाई करना भी बहुत आसान हो जाता है.

  • मचान पर उगाई गई परवल की क्वालिटी जमीन वाली फसल से कहीं बेहतर होती है.
  • सही दूरी पर पौधे लगाने से उन्हें पर्याप्त धूप और हवा मिलती है, जो बेहतर पैदावार के लिए जरूरी है.

इस तरीके से खेती करने पर न केवल सिर्फ सेफ रहती है. बल्कि बाजार में इसके दाम भी दूसरों से ज्यादा मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: नींबू की बागवानी चमका देगी किस्मत, कम समय में तैयार होकर 15 साल तक कराती है लाखों का फायदा

बीमारियों से बचाव का तरीका

परवल की बेल को ताकतवर बनाने के लिए समय-समय पर सही खाद देना बहुत आवश्यक है. रासायनिक खादों के पीछे भागने के बजाय अगर किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम की खली का इस्तेमाल करें, तो फसल की सेहत और मिट्टी की उर्वरता दोनों बनी रहती है. परवल में अक्सर लगने वाली फफूंद और कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करना एक समझदारी भरा कदम है. इससे आपकी लागत भी कम होती है और फल खाने वालों की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं.

  • सिंचाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा पानी बेलों को सड़ा सकता है और कम पानी फलों को सुखा सकता है.
  • समय-समय पर फालतू की झाड़ियों और खरपतवार को निकालते रहें ताकि सारा पोषण सिर्फ आपकी फसल को मिले.

फसल की हर दिन निगरानी हीआपको भारी नुकसान से बचाकर बंपर मुनाफे की ओर ले जा सकती है. इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है.

एक सीजन में हो सकती है इतनी कमाई

परवल की खेती से मालामाल होने के लिए आपको बाजार की नब्ज पहचाननी होगी. जब सीजन की शुरुआत होती है या शादियों का समय होता है, तब परवल के दाम आसमान छूते हैं. किसान भाई अपनी फसल को सीधे स्थानीय मंडियों या बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुंचाकर बिचौलियों का कमीशन बचा सकते हैं. चूंकि परवल को तोड़कर दो-तीन दिनों तक ताजा रखा जा सकता है, इसलिए इसे दूर की मंडियों में भेजने में भी रिस्क कम रहता है.

  • अगर आप परवल के साथ-साथ दूसरी बेल वाली सब्जियां भी उगाते हैं, तो आपकी कमाई का दायरा और बढ़ जाता है.
  • साफ-सुथरी और अच्छी पैकेजिंग के साथ मंडी पहुंचने वाली फसल को व्यापारी हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर उठाते हैं.

कुल मिलाकर देखें तो परवल की खेती मेहनत और समझदारी का ऐसा मेल है जो किसी भी छोटे किसान को लखपति बनाने की ताकत रखती है.

यह भी पढ़ें: किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Parwal Farming News
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