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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगार्डन के लिए वरदान हैं संतरे के छिलके, खाद से लेकर कीटनाशक तक, जानें इनके 3 जबरदस्त फायदे

गार्डन के लिए वरदान हैं संतरे के छिलके, खाद से लेकर कीटनाशक तक, जानें इनके 3 जबरदस्त फायदे

Orange Peels For Gardening: संतरे के छिलकों को बेकार समझने की गलती न करें. ये आपके गार्डन के लिए खाद से लेकर कीटनाशक तक का काम करेंगे. इसके फायदे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 May 2026 04:43 PM (IST)
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Orange Peels For Gardening:  संतरा सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं. और संतरा खाने के बाद उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. ये छिलके असल में आपके पौधों के लिए किसी मल्टी-विटामिन डोज या महंगे कीटनाशक से कम नहीं हैं. आज के दौर में जहां लोग केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. 

वहां संतरे के छिलके काफी मददगार साबित हो रहे हैं. इनमें मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं. अपनी गार्डनिंग स्टाइल को थोड़ा मॉडर्न बनाइए और इन छिलकों का सही इस्तेमाल सीखकर अपने गार्डन को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के हरा-भरा और हेल्दी रखिए.

पौधों के लिए नेचुरल खाद

संतरे के छिलके मिट्टी के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद का काम करते हैं. क्योंकि इनमें माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स का खजाना छुपा होता है. आप इन छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर इन्हें कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं.

जिससे आपकी खाद और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए. यह मिट्टी के pH लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है. खासकर उन पौधों के लिए जिन्हें थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है जैसे गुलाब या गुड़हल.

  • छिलकों को सुखाकर उनका पाउडर बना लें और महीने में एक बार पौधों की जड़ों में डालें.
  • यह मिट्टी की बनावट को बेहतर बनाता है जिससे पौधों की जड़ों को फैलने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है.

इस सिंपल हैक से आप बाजार की महंगी खाद पर होने वाला खर्च बचा सकते हैं और अपने पौधों को नेचुरल तरीके से तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं.

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कीड़ों और चींटियों को भगाने का कीटनाशक

संतरे के छिलकों की तेज खुशबू और इसमें मौजूद लिमोनीन नाम का तत्व गार्डन के जिद्दी कीड़ों, एफिड्स और चींटियों के लिए काल की तरह काम करता है. अगर आपके पौधों पर कीड़े लग रहे हैं. तो इन छिलकों को पानी में उबालकर एक स्प्रे तैयार करें और उसे ठंडा करके पौधों पर छिड़कें. यह एक पूरी तरह से सेफ और इको-फ्रेंडली तरीका है. जिससे आपके पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचता और गार्डन भी एकदम फ्रेश और पेस्ट-फ्री बना रहता है.

  • संतरे के पानी का स्प्रे पौधों के पत्तों पर जमी गंदगी को भी साफ करता है और उन्हें चमकदार बनाता है.
  • गमलों के चारों ओर छिलके रखने से बिल्लियां और आवारा जानवर भी पौधों से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें इसकी गंध पसंद नहीं होती.

गार्डनिंग में बिना जहरीले केमिकल्स के अपने बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए संतरे के छिलके आपके सबसे बड़े साथी बन सकते हैं.

गार्डन के लिए एयर फ्रेशनर

सिर्फ खाद और कीटनाशक ही नहीं. संतरे के छिलके आपके गार्डन को एक ताजगी भरी खुशबू से भर देते हैं जो मूड को भी बूस्ट करती है. कई बार कंपोस्टिंग के दौरान आने वाली स्मेल से लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में ये छिलके उस दुर्गंध को दबाने और कंपोस्ट को खुशबूदार बनाने में माहिर हैं.

यह आपके गार्डन के इकोसिस्टम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. सूखे छिलकों का इस्तेमाल मल्चिंग की तरह करके आप मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं. इन छिलकों का अर्क बनाकर पानी में मिलाकर डालने से पौधों में एक अलग ही लेवल की चमक और ताजगी नजर आने लगती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Gardening Gardening Tips Orange Peels
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