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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमछली पालन में लागत आएगी जीरो, सरकार की यह स्कीम उठाएगी पूरा खर्च

मछली पालन में लागत आएगी जीरो, सरकार की यह स्कीम उठाएगी पूरा खर्च

PM Matsya Sampada Yojana: फिश फार्मिंग शुरू करने सरकार की इस स्कीम में मिलती है मदद. जिससे आप बिना किसी भारी निवेश के आप भी बन सकते हैं सफल बिजनेसमैन.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 03 May 2026 06:45 AM (IST)
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PM Matsya Sampada Yojana: अगर आप भी कम निवेश में एक मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं. तो मछली पालन यानी फिश फार्मिंग आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है. अक्सर लोग पैसों की कमी या सही जानकारी न होने की वजह से कदम पीछे खींच लेते हैं. लेकिन अब सरकार ने आपकी इस टेंशन का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है.

सरकार की एक खास स्कीम के तहत अब मछली पालन शुरू करने की लागत को लगभग जीरो किया जा सकता है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा खुद सरकार उठा कर रही है. यह पहल न केवल ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए है, बल्कि किसानों की इनकम को डबल करने का एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल जरिया भी है.

इस योजना में मिलती है मदद

भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम मतस्य संपदा योजना शुरू की है. इस योजना में आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह से मदद दी रही है. इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि योग्य उम्मीदवारों को मत्स्य विभाग की तरफ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है.

जिसमें मछली की ब्रीडिंग, चारा प्रबंधन और बीमारियों से बचाव जैसे हर बारीक पहलू को सिखाया जाता है. यह ट्रेनिंग पूरी तरह से मुफ्त होती है और इसे पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है.

  • ट्रेनिंग के जरिए किसान आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके सीखकर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं.
  • मुफ्त ट्रेनिंग का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और बिजनेस में होने वाले रिस्क को कम करना है.

यह सर्टिफिकेट भविष्य में सरकारी सब्सिडी और आसान लोन दिलाने में आपके लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होता है.

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लागत हो जाती है बिल्कुल कम

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बिजनेस शुरू करने के लिए जो जरूरी सामान यानी टूलकिट चाहिए होती है. उसे खरीदने के लिए भी आपको अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है. सरकार ट्रेनिंग पाने वाले लाभार्थियों को एक एडवांस फिश फार्मिंग टूलकिट बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा रही है. इस किट में जाल, पीएच टेस्टिंग मीटर और अन्य जरूरी उपकरण शामिल होते हैं. जो एक नए स्टार्टअप के लिए बाजार में काफी महंगे मिलते हैं.

  • फ्री टूलकिट मिलने से किसान का शुरुआती निवेश बच जाता है और वह सीधे उत्पादन पर फोकस कर पाता है.
  • सरकारी संसाधनों का लाभ उठाकर आप बिना किसी भारी कर्ज के अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं.

अगर किसान भाई थोड़ी जागरुकता दिखाते हैं. तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कम लागत में शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं.

ऐसे करें योजना में आवेदन

इस बेहतरीन सरकारी स्कीम का लाभ उठाना बहुत ही आसान है. आप अपने जिले के मत्स्य विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन या उनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एक बार आवेदन स्वीकार होने के बाद विभाग आपको आगे की प्रोसेस और ट्रेनिंग शेड्यूल की जानकारी देता है.

मछली पालन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह आवेदन आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने वाला कदम हो सकता है. आवेदन के लिए आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि सब्सिडी मिलने में देरी न हो. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप अपने आवेदन का स्टेटस भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 May 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Matsya Sampada Yojana Schemes For Farmers Government Schemes
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