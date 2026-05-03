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हिंदी न्यूज़ऑटोहाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट

हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट

Mahindra XUV 7XO: आने वाले समय में कई नई SUVs में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिलेंगे और Mahindra भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. आइए नई लॉन्चिंग के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 May 2026 08:41 AM (IST)
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ऑटो सेक्टर तेजी से बदल रहा है और अब कंपनियां सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. खासकर भारत सरकार एथेनॉल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, इसलिए कार कंपनियां भी नई-नई तकनीकों पर काम कर रही हैं. इसी कड़ी में महिंद्रा अपनी नई XUV 7XO को हाइब्रिड या फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में लाने की तैयारी कर रही है, जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

XUV 7XO का एक नया मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि यह मौजूदा पेट्रोल-डीजल मॉडल से अलग हो सकता है. माना जा रहा है कि इसमें या तो हाइब्रिड इंजन (पेट्रोल + इलेक्ट्रिक) दिया जा सकता है या फिर फ्लेक्स-फ्यूल इंजन, जो पेट्रोल के साथ ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल (जैसे E85 या E100) पर भी चल सके. हालांकि गाड़ी पूरी तरह कवर में थी, इसलिए सभी डिटेल साफ नहीं दिखीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

क्या होती है फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी?

फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी गाड़ी से है, जो पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा ज्याiदा होने पर भी आराम से चल सके. भारत सरकार भी आने वाले समय में एथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही है, इसलिए कंपनियां पहले से तैयारी कर रही हैं. Mahindra भी ऐसे इंजन पर काम कर रही है जो ज्यादा यहां तक कि 100% पर भी चल सके, लेकिन इसके लिए इंजन में खास बदलाव करने पड़ते हैं. वहीं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जिससे गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है और कम प्रदूषण करती है.

कैसा होगा लुक और टेक्नोलॉजी?

आने वाले समय में कई नई SUVs में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिलेंगे और Mahindra भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. डिजाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए वर्जन में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे. यानी गाड़ी का लुक लगभग मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है, लेकिन कुछ नए फीचर्स और खास बैजिंग दिए जा सकते हैं, जिससे पता चले कि यह हाइब्रिड या फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन है. 

अगर यह वर्जन लॉन्च होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे. इसमें कम फ्यूल वाली हाइब्रिड कार और फिर सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी शामिल है. इससे न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा. Mahindra XUV 7XO का यह नया संभावित हाइब्रिड या फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन दिखाता है कि आने वाला समय नॉर्मल इंजन से आगे बढ़कर नई टेक्नोलॉजी का होगा. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कन्फर्म नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें:- लग्जरी का नया लेवल: Range Rover SV Ultra लॉन्च, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स से है लैस 

Published at : 03 May 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Mahindra And Mahindra Mahindra XUV 7XO Mahindra XUV 7XO Launching
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