ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTomato Farming: पौधे में लगे टमाटर फटने लगे हैं, ऐसे में क्या करें किसान?

Tomato Farming: पौधे में लगे टमाटर फटने लगे हैं, ऐसे में क्या करें किसान?

Tomato Crop Care: क्या आपके भी खेत में टमाटर के फल फटने लगे हैं? पानी की कमी, ज्यादा सिंचाई या बदलता मौमस इसकी वजह हो सकते हैं. यहां जानें फल को फटने से बचाने के आसान टिप्स.

Written By : ईशा |  Updated at : 03 Nov 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

Tomato Fruit Cracking: टमाटर की खेती से किसान अच्छी कमाई करते हैं. लाल-रसीले टमाटरों की डिमांड बाजार में सालभर रहती है. लेकिन ऐसे में अगर फल अचानक फटने लगे तो किसानों की परेशानी अपने आप बढ़ने लगती है. इससे एक तो फल की खूबसूरती खराब होती है और दूसरा बाजार में इनकी कीमत भी घट जाती है. कई बार तो फटे हुए फल जल्दी सड़ने भी लगते हैं जिन्हें बेचना किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में किसानों को मोटा नुकसान उठाना पड़ता है. अगर आपके खेत में भी टमाटर फटने की समस्या दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें. सही समय पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Cattle Care: गाय-भैंस को मच्छर से बचाना है, घर पर तैयार करें ये स्प्रे
गाय-भैंस को मच्छर से बचाना है, घर पर तैयार करें ये स्प्रे
एग्रीकल्चर
Agriculture Tips: यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें
यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
एग्रीकल्चर
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर

आखिर क्यों फटने लगते हैं टमाटर?

टमाटर फटने की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी और अचानक ज्यादा पानी मिलना है. दरअसल, जब पौधों को कई दिनों तक पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो टमाटर का विकास धीमा हो जाता है. इसके बाद अचानक बारिश हो जाए या किसान खेत में ज्यादा पानी डाल दें, तो पौधा तेजी से पानी सोखने लगता है. इससे टमाटर के अंदर का हिस्सा तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसका बाहरी छिलका उतनी तेजी से फैल नहीं पाता. नतीजा यह होता है कि टमाटर बीच से फट जाता है.

इसके अलावा, तापमान में अचानक बदलाव, तेज धूप और मिट्टी में नमी की कमी भी इसकी वजह बन सकती है. कुछ किस्मों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. वहीं, पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलने से भी टमाटर की बाहरी परत कमजोर हो सकती है.

टमाटर फटने से बचाने के लिए क्या करें?

टमाटर के पौधों को लंबे समय तक सूखा न रखें. खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखें और जरूरत के हिसाब से नियमित सिंचाई करें. एक साथ बहुत ज्यादा पानी देने से बचें. खासकर जब खेत में पहले से नमी हो, तो दोबारा सिंचाई करने की जल्दबाजी न करें.

पौधों की जड़ों के आसपास सूखी घास, भूसा या फसल के अवशेष बिछा सकते हैं. इससे मिट्टी की नमी जल्दी नहीं सूखती और तापमान में भी ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता. इस तरीके से पानी की जरूरत भी कुछ कम हो सकती है.
Tomato Farming: पौधे में लगे टमाटर फटने लगे हैं, ऐसे में क्या करें किसान?

यह भी पढ़ें: गमले में कैसे उगा सकते हैं लहसुन? जान लें पूरा प्रोसेस

संतुलित खाद और पोषण जरूरी

टमाटर के पौधों को सही मात्रा में खाद और पोषक तत्व देना जरूरी है. खासकर कैल्शियम और पोटाश की कमी से फलों की सेहत प्रभावित हो सकती है. हालांकि, बिना मिट्टी की जांच या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के खाद का ज्यादा इस्तेमाल न करें.

फटे टमाटरों का क्या करें?

अगर टमाटर फट चुके हैं, तो उन्हें पौधों पर ज्यादा समय तक न छोड़ें. ऐसे टमाटरों में कीड़े और फफूंद लगने का खतरा रहता है. साफ और खाने लायक टमाटरों को अलग कर लें, जबकि सड़े या बदबू वाले फलों को खेत से हटा दें. ध्यान रखें कि फटे टमाटरों को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन सही सिंचाई और देखभाल से इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Cattle Care: गाय-भैंस को मच्छर से बचाना है, घर पर तैयार करें ये स्प्रे
गाय-भैंस को मच्छर से बचाना है, घर पर तैयार करें ये स्प्रे
एग्रीकल्चर
Agriculture Tips: यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें
यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
एग्रीकल्चर
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
महाराष्ट्र
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
विश्व
भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक
भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा
यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget