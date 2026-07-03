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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलाल भिंडी की खेती बनेगी कमाई का नया जरिया, सिर्फ 45 दिन में शुरू होगी तगड़ी आमदनी

लाल भिंडी की खेती बनेगी कमाई का नया जरिया, सिर्फ 45 दिन में शुरू होगी तगड़ी आमदनी

Red Ladyfinger Cultivation Tips: लाल भिंडी की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया है. जो महज 45 दिनों में तैयार होकर तगड़ी आमदनी देती है. जान लें इसे उगाने का सही तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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Red Ladyfinger Cultivation Tips: हरी भिंडी की खेती तो हमारे देश में सालों से होती आ रही है. लेकिन अब मार्केट का माहौल बदल रहा है और लाल भिंडी किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया बनकर उभरी है. इस खास वैरायटी का अनोखा लाल रंग और बेहतरीन न्यूट्रिशनल वैल्यू इसे हरी भिंडी से अलग बनाता है. जिसकी वजह से बाजारों में इसे आम भिंडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रीमियम प्राइस मिलता है. 

बड़े शहरों के सुपरमार्केट्स और मॉल्स में इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है. किसानों के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि लाल भिंडी की फसल बीज बोने के महज 45 दिनों के भीतर ही पूरी तरह तैयार हो जाती है. यानी डेढ़ महीने के अंदर ही खेतों से तुड़ाई शुरू हो जाती है और किसानों के पास एक रेगुलर इनकम आने लगती है. जो कम समय में बंपर मुनाफा देती है.

इस मिट्टी में होगी अच्छी फसल

लाल भिंडी की खेती करने का तरीका बहुत हद तक हरी भिंडी जैसा ही है. इसलिए किसानों को इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी बेहतर ग्रोथ और शानदार पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे बढ़िया माना जाता है. जिसका पीएच लेवल नॉर्मल हो. खेती शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और उसमें गोबर की जैविक खाद मिला देनी चाहिए. 

सही जल निकासी से होगी बंपर पैदावार

इस फसल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए. क्योंकि जलभराव से इसकी जड़ें गल सकती हैं. इसलिए खेत में ड्रेनेज यानी जल निकासी का तगड़ा सिस्टम होना चाहिए जिससे बारिश या सिंचाई का एक्स्ट्रा पानी तुरंत बाहर निकल सके.

यह भी पढ़ें: खेत में भर गया बारिश का पानी तो न हो परेशान, इन तरीकों से बचा सकते हैं फसल

सेहत के लिए वरदान 

इस लाल भिंडी की मार्केट में इतनी ज्यादा पूछ इसलिए है क्योंकि यह सेहत के लिहाज से किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, आयरन, कैल्शियम और विटामिंस पाए जाते हैं, जो इसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद बनाते हैं. कम दिनों की फसल होने के चलते इसमें कीड़े-मकोड़ों और बीमारियों का खतरा भी हरी भिंडी के मुकाबले काफी कम होता है.

लागत आधी होने से डबल होगा मुनाफा

कम समय में तैयार होने की वजह से इसमें लेबर कॉस्ट और सिंचाई की लागत भी आधी रह जाती है. कुल मिलाकर कहें तो कम लागत में कम दिनों के अंदर तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए लाल भिंडी की आज के समय में किसानों के लिए सबसे बढ़िया फसल है.

यह भी पढ़ें: बीज बोने का झंझट हमेशा के लिए खत्म, इस नई प्रो-ट्रे तकनीक से किसान बचा रहे हैं कीमती समय

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ladyfinger Farming Tips Farming News
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