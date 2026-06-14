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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरचिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़

चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़

Summer Plant Care Tips: तेज धूप में झुलस रहे पौधों की तुरंत प्रूनिंग करने की गलती बिल्कुल न करें. इन तरीकों से आप अपने होम गार्डन को इस भीषण गर्मी में भी आसानी से हरा-भरा रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Jun 2026 08:36 AM (IST)
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Summer Plant Care Tips: जून के इस महीने में जब सूरज देवता आसमान से आग बरसा रहे हैं, तो सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे हरे-भरे पौधे भी बेहाल हो जाते हैं. तेज धूप और गर्म थपेड़ों के कारण अक्सर गमलों में लगे पौधों की पत्तियां ऊपर से झुलसने, पीली पड़ने और सूखकर गिरने लगती हैं. ऐसे में बहुत से लोग अनजाने में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं—वे तुरंत कैंची उठाकर पौधों की प्रूनिंग यानी छंटाई करना शुरू कर देते हैं. 

उन्हें लगता है कि सूखी पत्तियां हटाने से पौधा ठीक हो जाएगा लेकिन इस कड़कड़ाती गर्मी में ऐसा करना पौधे की जान भी ले सकता है. अगर आपका होम गार्डन भी इस हीटवेव की चपेट में आकर बेजान हो रहा है. तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ आसान और असरदार देसी उपायों को अपनाकर आप अपने झुलसते पौधों को इस मौसम में भी एकदम फ्रेश और कूल रख सकते हैं.

गर्मी में तुरंत प्रूनिंग करने की गलती क्यों है भारी?

जब पौधे गर्मी और धूप की वजह से स्ट्रेस में होते हैं तो उनकी ऊपरी सूखी और झुलसी हुई पत्तियां असल में नीचे की हरी और नाजुक पत्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं. ये सूखी पत्तियां सीधी धूप को तने और जड़ों तक पहुंचने से रोकती हैं. अगर आप इस समय पौधे की प्रूनिंग कर देंगे तो उसके अंदर बचे-खुचे मॉइस्चर को भारी नुकसान पहुंचेगा और पौधा गहरे शॉक में चला जाएगा. 

छंटाई करने से पौधे को नई ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है. जिसके लिए इस भीषण गर्मी में उसके पास पर्याप्त न्यूट्रिशन और पानी नहीं होता. इसलिए एक्सपर्ट्स की मानें तो जब तक मौसम थोड़ा ठंडा न हो जाए और बारिश की शुरुआत न हो तब तक प्रूनिंग टूल्स को हाथ भी न लगाएं और सूखी पत्तियों को उनके हाल पर ही छोड़ दें.

पौधों को हीट स्ट्रेस से बचाने के देसी उपाय

झुलसते पौधों को बचाने का सबसे पहला और हिट फॉर्मूला है मल्चिंग यानी गमले की मिट्टी को ढकना. आप सूखे पत्तों, भूसे या कोकोपीट की एक लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा दें, जिससे पानी धूप में तुरंत नहीं उड़ेगा और जड़ों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी. इसके अलावा अपने सारे गमलों को अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ ग्रुप में सटाकर रखें, ऐसा करने से पौधे आपस में एक-दूसरे को नमी देते हैं और गर्म हवाओं का असर काफी कम हो जाता है. 

पानी का खास ख्याल रखें

पौधों को पानी हमेशा सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को ढलने के बाद ही दें, और दोपहर में पानी देने की गलती कभी न करें. अगर मुमकिन हो तो अपने गार्डन के ऊपर ग्रीन नेट लगा दें ताकि उन्हें छनकर धूप मिले और आपके पौधे इस चिलचिलाती गर्मी में भी मुस्कुराते रहें.

ये भी पढ़ें: छोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Plants Care Tips Planting Tips
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