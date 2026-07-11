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सबसे ज्यादा इन फसलों को नुकसान पहुंचाती है सफेद मक्खी, 2 मिनट में ऐसे करें इनका काम तमाम

Crop Protection Tips: सफेद मक्खी कपास, टमाटर और मिर्च जैसी फसलों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देती है. इससे बचने के लिए इन तरीकों को अपनाएं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 11 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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Crop Protection Tips: खेती-किसानी में यूं तो कई तरह के कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन सफेद मक्खी एक ऐसा दुश्मन है जो देखते ही देखते पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है. साइज में बेहद छोटी दिखने वाली यह मक्खी इतनी खतरनाक होती है कि पत्तों का सारा रस चूस लेती है. जिससे पौधे बेजान होकर सूखने लगते हैं. सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह कीट बहुत तेजी दूसरे कीट पैदा करता है और एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाता है. 

कपास, मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी नकदी फसलों पर इसका हमला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. अगर सही समय पर इसे न रोका जाए तो पूरी पैदावार प्रभावित हो सकती है. इसलिए किसानों को इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानकर तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए.

इन फसलों पर होता है सफेद मक्खी का हमला

सफेद मक्खी कुछ खास फसलों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाती है. कपास की खेती करने वाले किसान इस कीट से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. क्योंकि यह पत्तियों को पूरी तरह से सुखा देती है. इसके अलावा टमाटर, बैंगन, भिंडी और मिर्च जैसी सब्जियों पर भी इसका हमला बहुत तेज होता है. 

यह मक्खी पत्तियों के निचले हिस्से में छिपकर उनका रस चूसती है. जिससे पत्तियां पीली पड़कर मुड़ने लगती हैं. रस चूसने के साथ-साथ यह एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ती है. जिससे पत्तों पर काली फंगस जम जाती है. इसकी वजह से पौधे धूप से अपना भोजन नहीं बना पाते और उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है.

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ऐसे करें इसका काम तमाम

इस खतरनाक मक्खी से अपनी फसल को बचाने के लिए महंगे और जहरीले रसायनों के बजाय आधुनिक और घरेलू तरीके ज्यादा असरदार साबित होते हैं. सबसे आसान और असरदार तरीका है खेत में पीले चिपचिपे कार्ड लगाना. सफेद मक्खी पीले रंग की तरफ तेजी से आकर्षित होती है और इस कार्ड पर चिपककर ढेर हो जाती है. 

इसके अलावा शुरुआती दौर में नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर हर हफ्ते छिड़काव करने से भी इनका सफाया हो जाता है. अगर हमला बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सही कीटनाशक का सही मात्रा में छिड़काव करें. इन आसान उपायों से आप चंद मिनटों की मेहनत में अपनी फसल को पूरी तरह बचा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Crop Protection Tips
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