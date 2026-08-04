Soil Health Card कितने साल तक वैध रहता है, इसमें क्या-क्या दर्ज होता है?

Soil Health Card: खेती में सिर्फ अच्छे बीज और सही वक्त पर सिंचाई ही काफी नहीं होती. बल्कि आपको पहले अपने खेती की मिट्टी को भी समझना होता है. अक्सर किसान बिना मिट्टी की जांच कराए हर सीज़न एक ही तरह से खाद डालते रहते हैं. जिससे कई बार खेत में कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व ज़रूरत से ज्यादा हो जाते हैं. तो कई ज़रूरी तत्व पूरी तरह खत्म होने लगते हैं.इसकी सीधी मार किसान की जेब पर पड़ती है. उत्पादन घटता है और खेती की लागत बढ़ती जाती है.

इसी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देने के लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड (Soil Health Card) शुरू किया. यह कार्ड एक तरह से आपके खेत का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है. यह बताता है कि मिट्टी की मौजूदा कंडीशन क्या है कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं कितनी और कौन सी खाद डालनी चाहिए और मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रखी जाए.

अगर किसान इस रिपोर्ट के हिसाब से खेती करे तो बेवजह फर्टिलाइजर्स पर होने वाला खर्च बचता है. फसल की क्वालिटी बेहतर होती है और लंबे समय तक मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है. यही वजह है कि आज के दौर में सॉइल हेल्थ कार्ड को स्मार्ट और साइंटिफिक फार्मिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है.

सॉइल हेल्थ कार्ड कितने साल तक रहता है वैध?

सॉइल हेल्थ कार्ड की वैलिडिटी 3 साल की होती है. यानी एक बार सॉइल टेस्ट कराने के बाद किसान अगले 3 सालों तक उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी फार्मिंग की प्लानिंग कर सकता है. 3 साल पूरे होने के बाद दोबारा मिट्टी का सैंपल देकर नई जांच करानी चाहिए.

दरअसल, लगातार फसलें उगाने, अलग-अलग क्रॉप्स लेने, पानी देने के तरीकों और खाद के इस्तेमाल से मिट्टी का न्यूट्रिएंट लेवल बदलता रहता है. नई रिपोर्ट से किसान को यह साफ पता चल जाता है कि पिछले कुछ सालों में मिट्टी में क्या-क्या बदलाव आए हैं और अब उसे किस तरह का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना चाहिए.

सरकार भी हर 3 साल के साइकल में किसानों को नया सॉइल हेल्थ कार्ड देने का सिस्टम चलाती है, ताकि उन्हें हमेशा अप-टू-डेट जानकारी और सही एडवाइस मिले. टाइम पर नया कार्ड बनवाने से किसान ज़रूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, जिससे उसका पैसा बचता है और खेत की क्वालिटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है.





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सॉइल हेल्थ कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी दर्ज होती है?

सॉइल हेल्थ कार्ड कोई नॉर्मल पेपर नहीं है बल्कि यह आपके खेत की पूरी न्यूट्रिशन प्रोफाइल दिखाता है. इसमें मिट्टी के कुल 12 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स की जांच रिपोर्ट होती है:

प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स: नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटाश (K).

नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटाश (K). माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स: सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन.

फिजिकल प्रॉपर्टीज: मिट्टी का pH लेवल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (EC) और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा.

इन सभी आंकड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स यह सलाह देते हैं कि आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है, किस फर्टिलाइज़र से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और अगर मिट्टी में एसिडिक या एल्कलाइन प्रॉब्लम है तो उसे सुधारने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए. इसीलिए यह कार्ड सिर्फ बहुत फायदेमंद है.





किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह कार्ड?

आज के टाइम में खेती की बढ़ती कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है. कई बार किसान जानकारी के अभाव में जरूरत से ज्यादा खाद डाल देते हैं, जिससे पैसा तो बर्बाद होता ही है, मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाती है. सॉइल हेल्थ कार्ड इस प्रॉब्लम का बहुत ही सही तरीका है.

जब किसान को पहले से पता होता है कि उसकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो वह केवल वही खाद यूज़ करता है जिसकी वाकई ज़रूरत है. इससे फालतू खर्च रुकता है, फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और बंपर पैदावार मिलती है. इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बुरा असर भी पर्यावरण पर कम पड़ता है.

आज के नए किसानों के लिए यह कार्ड एक भरोसेमंद गाइड की तरह काम करता है. क्योंकि यहां यह डेटा और टेस्टिंग पर बेस्ड होता है. यही वजह है कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी हर किसान को समय-समय पर मिट्टी की जांच कराने और 3 साल बाद नया सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने की सलाह देते हैं.

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