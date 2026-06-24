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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसब्जी बोने से पहले अपने खेत में डाल दें ये बीज, दोगुना हो जाएगा मुनाफा

सब्जी बोने से पहले अपने खेत में डाल दें ये बीज, दोगुना हो जाएगा मुनाफा

Farming Tips: सब्जी बोने से पहले खेत में ढैंचा या सनई जैसी हरी खाद के बीज डालना ऐसा नेचुरल तरीका है जो केमिकल का खर्चा आधा कर देता है. जिससे सब्जियों की पैदावार और मुनाफा सीधे दोगुना हो जाता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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Farming Tips: हर किसान की यही चाहत होती है कि खेती-किसानी से उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफ हो सके. इसके लिए वह हर तरह के प्रयास करता है. लेकिन आज भी बहुत से किसान पुरानी तरकीबों को अपना रहे हैं. जो अब घाटे का सौदा कहलाने लगा है. 

अगर आप भी इस से थक चुके हैं और अपनी अगली सब्जी की फसल से सीधे दोगुनी कमाई का सपना देख रहे हैं. तो अगली फसल की बुवाई से ठीक पहले अपने खेत में ढैंचा या सनई के बीज छिड़क दीजिए जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है. इससे आपकी जमीन ताकतवर हो जाएगी पैदावार काफी बढ़ जाएगी. 

मिट्टी की बढ़ेगी ताकत 

जब आप सब्जी की बुवाई से कुछ हफ्ते पहले इन बीजों को अपने खेत में बिखेर देते हैं. तो ये पौधे हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे सीधे मिट्टी की परतों में लॉक करने का काम करते हैं. जैसे ही ये पौधे घुटनों तक ऊंचे होते हैं आपको बस एक बार ट्रैक्टर चलाकर इन्हें उसी मिट्टी में पलट देना है. यह हरी खाद जमीन के भीतर जाकर ऐसे घुलमिल जाती है कि मिट्टी का कड़ापन पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह एकदम भुरभुरी हो जाती है. 

जड़े होती हैं मजबूत

इस बदलाव की वजह से सब्जियों की जड़ों को नीचे तक फैलने के लिए एकदम परफेक्ट और खुला माहौल मिलता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मिट्टी की पानी सोखने और उसे रोककर रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. जिससे कड़कड़ाती धूप में भी आपकी फसलें हमेशा हरी-भरी रहेंगी.

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खाद का खर्चा होगा आधा

इस देसी जुगाड़ का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह आपके खेती के शुरुआती बजट को सीधे आधा कर देता है. आजकल मार्केट में मिलने वाली केमिकल खादों और पेस्टिसाइड्स की बढ़ती कीमतों ने वैसे ही किसानों की कमर तोड़ रखी है.

लेकिन यह नेचुरल तरीका उस फिजूलखर्ची पर पूरी तरह से रोक देता है. जब आपकी मिट्टी को ढैंचा या सनई के गलने से शुद्ध ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन और ढेर सारे माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स घर बैठे मिल जाते हैं. तो आने वाली सब्जी की क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है. 

प्रोडक्शन में होता है इजाफा

जब आप बेदाग और ताजी सब्जियां टोकरियों में भरकर मंडी लेकर जाते हैं तो व्यापारी आपकी फसल पर बोली लगाने के लिए खुद आगे आएंगे. कम लागत में रिकॉर्डतोड़ पैदावार लेने का और अपना नेट प्रॉफिट सीधे डबल करने का इससे बढ़िया तरीका कोई दूसरा नहीं है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Fertilizer Farming Tips Farming News
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