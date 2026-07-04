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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक बार लगाएं 70 साल तक कमाएं, किसान भाई जान लें अमरूद की खेती का यह तरीका

एक बार लगाएं 70 साल तक कमाएं, किसान भाई जान लें अमरूद की खेती का यह तरीका

Guava Cultivation Tips: पारंपरिक फसलों का झंझट छोड़ किसान अमरूद की बागवानी अपनाएं, जो एक बार लगाने पर अगले 70 साल तक रेगुलर मोटी कमाई देगी. हर पौधे से सालाना 40 किलो फल मिलेंगे.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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Guava Cultivation Tips: आज के समय में किसान ऐसी बागवानी फसलों की तलाश में हैं. जो एक बार लगाने के बाद कई सालों तक लगातार कमाई देती रहें. आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो अमरूद की खेती आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. खासकर जापानी रेड डायमंड और ताइवान पिंक जैसी किस्मों ने किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं.

अच्छी देखभाल के साथ अमरूद का बाग कई दशकों तक उत्पादन देता रहता है. इसलिए इसे लंबी अवधि का फायदेमंद निवेश माना जाता है. बाजार में बेहतर स्वाद, अच्छे रंग और बड़े साइज वाले फलों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि कई किसान पारंपरिक खेती से निकलकर अब आधुनिक अमरूद की बागवानी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. 

इन किस्मों को लगाएं खेत में

अमरूद की खेती से आपको मालामाल होना है तो उसके लिए जापानी रेड डायमंड और ताइवान पिंक अमरूद जैसी किस्मों को उगाएं. इन किस्मों के फल साइज में बड़े, गूदेदार और देखने में अच्छे होते हैं. जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलने के चांस रहते हैं. सही दूरी पर पौधे लगाने, समय पर सिंचाई और नियमित छंटाई करने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन भी लगातार बढ़ता है. 

अच्छी देखभाल मिलने पर पौधे शुरुआती सालों में ही फल देना शुरू कर देते हैं. इसके बाद हर साल रेगुलर पैदावार मिलती रहती है. अगर किसान क्वालिटी पर ध्यान दें और फलों की सही ग्रेडिंग करें. तो थोक बाजार के साथ प्रीमियम बाजारों में भी बेहतर रेट हासिल किए जा सकते हैं.

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लंबे समय तक कमाई का जरिया अमरूद

अमरूद की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबे समय तक उत्पादन कैपेसिटी है. एक बार तैयार हुआ बाग कई सालों तक लगातार फल देता रहता है, इसलिए बार बार नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शुरुआती निवेश के बाद रखरखाव का खर्च कम रहता है और रेगुलर इनकम का रास्ता खुला रहता है. 

अगर किसान ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और समय पर पौधों की देखभाल जैसे तरीके अपनाएं. तो उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं. बाजार में अच्छी मांग और लंबे समय तक फल देने की कैपेसिटी के चलते अमरूद की बागवानी आज किसानों के लिए शानदार ऑप्शन बन रही है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Guava Cultivation Farming News
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