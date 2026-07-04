एक बार लगाएं 70 साल तक कमाएं, किसान भाई जान लें अमरूद की खेती का यह तरीका

Guava Cultivation Tips: आज के समय में किसान ऐसी बागवानी फसलों की तलाश में हैं. जो एक बार लगाने के बाद कई सालों तक लगातार कमाई देती रहें. आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो अमरूद की खेती आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. खासकर जापानी रेड डायमंड और ताइवान पिंक जैसी किस्मों ने किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं.

अच्छी देखभाल के साथ अमरूद का बाग कई दशकों तक उत्पादन देता रहता है. इसलिए इसे लंबी अवधि का फायदेमंद निवेश माना जाता है. बाजार में बेहतर स्वाद, अच्छे रंग और बड़े साइज वाले फलों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि कई किसान पारंपरिक खेती से निकलकर अब आधुनिक अमरूद की बागवानी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.

इन किस्मों को लगाएं खेत में

अमरूद की खेती से आपको मालामाल होना है तो उसके लिए जापानी रेड डायमंड और ताइवान पिंक अमरूद जैसी किस्मों को उगाएं. इन किस्मों के फल साइज में बड़े, गूदेदार और देखने में अच्छे होते हैं. जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलने के चांस रहते हैं. सही दूरी पर पौधे लगाने, समय पर सिंचाई और नियमित छंटाई करने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन भी लगातार बढ़ता है.

अच्छी देखभाल मिलने पर पौधे शुरुआती सालों में ही फल देना शुरू कर देते हैं. इसके बाद हर साल रेगुलर पैदावार मिलती रहती है. अगर किसान क्वालिटी पर ध्यान दें और फलों की सही ग्रेडिंग करें. तो थोक बाजार के साथ प्रीमियम बाजारों में भी बेहतर रेट हासिल किए जा सकते हैं.

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लंबे समय तक कमाई का जरिया अमरूद

अमरूद की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबे समय तक उत्पादन कैपेसिटी है. एक बार तैयार हुआ बाग कई सालों तक लगातार फल देता रहता है, इसलिए बार बार नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शुरुआती निवेश के बाद रखरखाव का खर्च कम रहता है और रेगुलर इनकम का रास्ता खुला रहता है.

अगर किसान ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और समय पर पौधों की देखभाल जैसे तरीके अपनाएं. तो उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं. बाजार में अच्छी मांग और लंबे समय तक फल देने की कैपेसिटी के चलते अमरूद की बागवानी आज किसानों के लिए शानदार ऑप्शन बन रही है.

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