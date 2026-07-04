हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSalt Tolerant Wheat: समुद्र के खारे पानी से उगेगी गेहूं की फसल! वैज्ञानिकों ने ढूंढा मरुस्थल को हरा-भरा करने का जादुई फॉर्मूला

Salt Tolerant Wheat: समुद्र के खारे पानी से उगेगी गेहूं की फसल! वैज्ञानिकों ने ढूंढा मरुस्थल को हरा-भरा करने का जादुई फॉर्मूला

वैज्ञानिकों ने ऐसी गेहूं की नई किस्म तैयार की है जो खारी मिट्टी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है. यह खोज भविष्य में बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने और किसानों के लिए नई उम्मीद साबित हो सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 04 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Salt Tolerant Wheat: मिट्टी में फसल, रेत में फसल के बारे में अक्सर हर किसी ने सुना और देखा होगा, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन है जिस पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन तभी वहां आपको हरा-भरा लहलहाती गेहूं की फसल दिखाई पड़ जाए.  यह देखकर हर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाएगा और यह हर किसी को जादू जैसा लगेगा. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को सच में बदलने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला है, जिससे खारी और बंजर मिट्टी में भी गेहूं उगाया जा सकता है. यह खबर उन सभी लाखों किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिनकी जमीन समुद्र के बढ़ते पानी की वजह से बेकार हो जाती है और वे बस एक बंजर जमीन बनकर रह जाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

समुद्री पानी और बढ़ता नमक कैसे बना खेती का सबसे बड़ा दुश्मन

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कई जगहों पर खेती की जमीन धीरे-धीरे खराब होती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमक बढ़ जाना मानी जाती है. जब समुद्री पानी खेतों तक पहुंच जाता है या फिर जमीन में अगर सही तरीके से सिंचाई न हो, तो जमीन खारी हो जाती है और किसानों के लिए ऐसी जमीन में फसल उगाना मुश्किल हो जाता है.  आंकड़ों के मुताबिक आज के समय में दुनिया में 8 प्रतिशत किसानों की खेती करने वाली जमीन नमक की वजह से बेकार हो चुकी है, और यह समस्या दुनिया भर के कई देशों में है.  बता दें कि मिस्र, केन्या और अर्जेंटीना जैसे देशों में तो बड़े इलाकों में गेहूं उगाना ही मुश्किल हो गया है.  साथ ही यूरोप में नीदरलैंड जैसे नीचले इलाके भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं.  हर दिन करीब दो हजार हेक्टेयर जमीन समुद्र के बढ़ते जलस्तर और गलत सिंचाई की वजह से बेकार होती जा रही है.

यह भी पढ़ेंः खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल

स्वीडिश वैज्ञानिकों ने तैयार की नमक-सहनशील गेहूं की नई किस्म 

इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शानदार काम किया है. उन्होंने बांग्लादेश के समुद्र किनारे वाले खेतों में उगने वाली गेहूं की एक खास किस्म को चुना, जिसमें पहले से ही नमक सहने की थोड़ी ताकत थी.  इस गेहूं के बीजों में जीन बदलाव यानी म्यूटेशन करके वैज्ञानिकों ने करीब दो हजार नई गेहूं की किस्में तैयार कीं. इसके बाद इन सबकी जांच करके सबसे बेहतर पैंतीस किस्में छांटी गईं, जो खारी मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती हैं. फिर जो नतीजा सामने आया, उसने वाकई हर किसी को चौंका दिया. नई तैयार की गई गेहूं की किस्मों में दाने का वजन मूल किस्म के मुकाबले तीन गुना ज्यादा पाया गया, और यह बीज पहले से लगभग दोगुनी बार अंकुरित हुए. 

लाखों किसानों के लिए बदल सकती है खेती की तस्वीर

यानी न सिर्फ यह गेहूं खारी जमीन में जिंदा रह पाती है, बल्कि उसकी पैदावार भी काफी बेहतर है.  वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं की यह किस्म आने वाले समय में खाने की कमी से जूझ रहे इलाकों के लिए बहुत काम आ सकती है, खासकर एशिया के उन हिस्सों में जहां अभी चावल की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि गेहूं उगाने में पानी की जरूरत चावल से काफी कम होती है. हालांकि अभी तक यह प्रयोग सिर्फ ग्रीनहाउस यानी नियंत्रित माहौल में हुआ है, अभी असली खेतों में टेस्ट होना बाकी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक अब अगला कदम यह है कि इन नमक-सहनशील किस्मों को बांग्लादेश के असली खेतों में लगाकर देखा जाएगा. अगर यह टेस्ट सफल रहते हैं, तो अंदाजा है कि करीब पांच साल में यह गेहूं किसानों तक बड़े पैमाने पर पहुंच सकती है. 

यह भी पढ़ेंः धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा

Published at : 04 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Salt Tolerant Wheat: Agricultural Innovation Wheat Crop Research
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Salt Tolerant Wheat: समुद्र के खारे पानी से उगेगी गेहूं की फसल! वैज्ञानिकों ने ढूंढा मरुस्थल को हरा-भरा करने का जादुई फॉर्मूला
समुद्र के खारे पानी से उगेगी गेहूं की फसल! वैज्ञानिकों ने ढूंढा मरुस्थल को हरा-भरा करने का जादुई फॉर्मूला
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
एग्रीकल्चर
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
एग्रीकल्चर
खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल
खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'
राम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आया BCCI का पहला रिएक्शन, दूसरे टी20 से पहले कहा- कोच और कप्तान...
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आया BCCI का पहला रिएक्शन, दूसरे टी20 से पहले कहा- कोच और कप्तान
विश्व
Ali Khamenei Funeral: मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
शिक्षा
भारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा
भारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा
एग्रीकल्चर
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget