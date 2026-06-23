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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबाढ़ या आग से पशुओं का नुकसान? टेंशन छोड़िए सरकार की यह धांसू स्कीम सीधे खाते में भेजेगी पैसा

बाढ़ या आग से पशुओं का नुकसान? टेंशन छोड़िए सरकार की यह धांसू स्कीम सीधे खाते में भेजेगी पैसा

Scheme For Livestock: प्राकृतिक आपदा में अपने मवेशियों को खोने वाले पशुपालकों के लिए सरकार की यह योजना एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह है. इसके तहत सरकार सीधे आपके खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर करती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jun 2026 05:25 PM (IST)
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Scheme For Livestock: गांव-देहात में पशुपालकों के लिए उनके मवेशी सिर्फ जानवर नहीं होते बल्कि घर के सदस्यों जैसे होते हैं, जिनसे पूरे परिवार की रोजी-रोटी और खुशियां जुड़ी होती हैं. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जहां मवेशियों को नुकसान पहुंच जाता है. कभी अचानक आई बाढ़ तो कभी आसमानी बिजली या शॉर्ट सर्किट से लगी आग पल भर में  सब कुछ बर्बाद कर देती है. ऐसी किसी अनहोनी में जब किसी किसान का दुधारू पशु जान गंवा देता है. 

तो उस पर आर्थिक और मानसिक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है. ऐसे ही मुश्किल वक्त में पशुपालकों का हाथ थामने और उन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार एक बेहद धांसू स्कीम लेकर आई है. इस योजना के जरिए सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा में मवेशी का नुकसान होने पर सीधे आपके बैंक खाते में मोटी राहत राशि मिलेगी. जान लीजिए कैसे मिलेगी सरकारी मदद 

पशु की मौत होने पर कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?

बिहार सरकार के राज्य आपदा राहत कोष के तहत यह मदद दी जाती है. इसके लिए अलग-अलग मवेशियों की मौत पर मुआवजे की रकम तय कर रखी है. जो सीधे प्रभावित पशुपालक के खाते में भेजी जाती है. अगर किसी आपदा जैसे बाढ़, तूफान या आगजनी में गाय, भैंस या याक जैसे बड़े दुधारू पशु की मौत होती है. तो सरकार की तरफ से प्रति पशु 37500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. 

वहीं अगर खेती के काम में आने वाले सांड, ऊंट या बैल जैसे कल्टीवेशन वाले जानवरों का नुकसान होता है. तो प्रति पशु 32000 रुपये का मुआवजा मिलता है. इसके अलावा भेड़, बकरी या सुअर जैसे छोटे जानवरों की मौत होने पर प्रति पशु 4000 रुपये की राशि दी जाती है. यह सहायता एक परिवार को अधिकतम तीन बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे पशुओं की मौत तक मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस

मुआवजे के लिए जरूरी है कान का टैग 

इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद कड़े और जरूरी नियम बनाए हैं. जिन्हें नजरअंदाज करने पर पैसा अटक सकता है. सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपके मृत पशु के कान में इनाफ (INAPH) का 12 अंकों वाला पीला प्लास्टिक टैग लगा होना अनिवार्य है. क्योंकि इसी टैग नंबर से पशु की पहचान और उसकी ओनरशिप साबित होती है. इसके बिना मुआवजे का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.

समय पर आवेदन करने पर मिलेगी मदद

अनहोनी होने के बाद पशुपालक को बिना देरी किए स्थानीय सरकारी पशु अस्पताल के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाना होता है.जिससे मौत की सही वजह साफ हो सके. इसके बाद पूरी रिपोर्ट, टैग नंबर और अपने बैंक खाते की डिटेल के साथ ब्लॉक या अंचल कार्यालय में तय समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करना होता है. जिसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होते ही पैसा सीधे खाते में आ जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Bihar Government Farming News
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