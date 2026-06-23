गिलहरियां निपटा दे रही हैं आपके बाग के फल? ये 5 घरेलू नुस्खे दिलाएंगे हमेशा के लिए छुटकारा

अगर आपके बाग के फल भी गिलहरियां चट कर रही हैं. तो इन्हें भगाने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं. इन तरीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे गिलहरियों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और आपके फल भी पूरी तरह सुरक्षित बचे रहते हैं.