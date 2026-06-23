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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगिलहरियां निपटा दे रही हैं आपके बाग के फल? ये 5 घरेलू नुस्खे दिलाएंगे हमेशा के लिए छुटकारा

गिलहरियां निपटा दे रही हैं आपके बाग के फल? ये 5 घरेलू नुस्खे दिलाएंगे हमेशा के लिए छुटकारा

Farm Safety Tips: बाग में लगे मीठे फलों को गिलहरियों के आतंक से बचाना अब बेहद आसान है. बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए आप घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रख सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Jun 2026 04:17 PM (IST)
Farm Safety Tips: बाग में लगे मीठे फलों को गिलहरियों के आतंक से बचाना अब बेहद आसान है. बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए आप घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रख सकते हैं.

बाग-बगीचा लगाने वाले लोग अक्सर गिलहरियों के आतंक से बेहद परेशान रहते हैं. यह छोटे जीव पेड़ों पर चढ़कर पके फलों को कुतरकर पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं. कई बार तो देखते ही देखते पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

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अगर आपके बाग के फल भी गिलहरियां चट कर रही हैं. तो इन्हें भगाने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं. इन तरीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे गिलहरियों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और आपके फल भी पूरी तरह सुरक्षित बचे रहते हैं.
अगर आपके बाग के फल भी गिलहरियां चट कर रही हैं. तो इन्हें भगाने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं. इन तरीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे गिलहरियों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और आपके फल भी पूरी तरह सुरक्षित बचे रहते हैं.
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पहला तरीका यह है कि आप पेड़ों के तनों के चारों ओर प्लास्टिक चिकनी शीट लपेट दें. जब गिलहरियां पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगी. तो इस चिकनी सतह की वजह से बार-बार नीचे फिसल जाएंगी. यह तरकीब उन्हें फलों तक पहुंचने से रोकने का बहुत जुगाड़ है.
पहला तरीका यह है कि आप पेड़ों के तनों के चारों ओर प्लास्टिक चिकनी शीट लपेट दें. जब गिलहरियां पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगी. तो इस चिकनी सतह की वजह से बार-बार नीचे फिसल जाएंगी. यह तरकीब उन्हें फलों तक पहुंचने से रोकने का बहुत जुगाड़ है.
Published at : 23 Jun 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Squirrels Farming News Farm Safety

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