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गिलहरियां निपटा दे रही हैं आपके बाग के फल? ये 5 घरेलू नुस्खे दिलाएंगे हमेशा के लिए छुटकारा
Farm Safety Tips: बाग में लगे मीठे फलों को गिलहरियों के आतंक से बचाना अब बेहद आसान है. बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए आप घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रख सकते हैं.
बाग-बगीचा लगाने वाले लोग अक्सर गिलहरियों के आतंक से बेहद परेशान रहते हैं. यह छोटे जीव पेड़ों पर चढ़कर पके फलों को कुतरकर पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं. कई बार तो देखते ही देखते पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.
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Published at : 23 Jun 2026 04:17 PM (IST)
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