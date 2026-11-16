Solar Panel Farming: महंगाई का असर अब खेती पर भी साफ नजर आ रहा है. खेती की लागत लगातार बढ़ती रही है. डीजल, बिजली और सिंचाई पर किसानों का अच्छा-खासा पैसा खर्च हो जाता है. ऐसे में खेत में सोलर पैनल लगाना कमाई का एक नया रास्ता बन सकता है.

किसान सोलर पैनल लगाकर बिजली बना सकते हैं और सही व्यवस्था होने पर उसके नीचे या आसपास खेती भी जारी रख सकते हैं. यानी एक ही खेत से फसल और बिजली, दोनों के जरिए कमाई का मौका मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए पैनल लगाने का सही तरीका, फसलों का चुनाव और बिजली बेचने के नियम समझना जरूरी है.

क्या है सोलर पैनल के साथ खेती का तरीका?

इस तरीके को एग्रीवोल्टाइक या एग्री-सोलर कहा जाता है. इसमें खेत के ऊपर ऊंचे ढांचे पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ताकि नीचे खेती के लिए जगह बनी रहे. पैनलों के बीच से धूप और बारिश का पानी फसल तक पहुंच सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है. पैनलों की छाया से तेज गर्मी में कुछ फसलों को राहत मिल सकती है और मिट्टी की नमी भी कम उड़ती है. हालांकि, इसके लिए पैनलों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी सही रखना जरूरी है.

सोलर पैनल के नीचे कौन सी फसल उगाएं?

पैनल के नीचे हर फसल अच्छी तरह नहीं उग सकती. इसलिए ऐसी फसलें चुननी चाहिए, जिन्हें कम धूप या हल्की छाया में भी बढ़ने में परेशानी न हो. कुछ जगहों पर मूंग, मोठ, ग्वार, चना, जीरा और इसबगोल जैसी फसलों पर काम किया गया है. लेकिन कौन सी फसल सही रहेगी, यह आपके इलाके की मिट्टी, मौसम और पैनलों से मिलने वाली छाया पर निर्भर करेगा. इसलिए खेती शुरू करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.



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सोलर पैनल से किसान कैसे कमाएंगे?

इससे कमाई के तीन रास्ते हो सकते हैं.

पहला, सोलर पैनल से बनी बिजली का इस्तेमाल सिंचाई में करके बिजली या डीजल का खर्च बचाएं.

दूसरा, जरूरत से ज्यादा बिजली को बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को बेचें.

तीसरा, अगर किसान खुद पैनल नहीं लगाना चाहते, तो किसी सोलर कंपनी को जमीन किराये पर देकर तय रकम पा सकते हैं.

इस तरह फसल और बिजली या जमीन के किराये से आमदनी के अलग-अलग रास्ते बनते हैं.

कितनी हो सकती है कमाई?

सरकार की ओर से अक्टूबर 2026 में दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ मामलों में फसल और बिजली से होने वाली कुल सालाना कमाई करीब 60 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़कर एक लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, बिजली उत्पादन, फसल, लागत और बिजली खरीदने की दर के हिसाब से आमदनी बदल सकती है.

पीएम-कुसुम योजना से कैसे मिलेगी मदद?

पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान सोलर पंप लगवा सकते हैं या पहले से लगे बिजली वाले कृषि पंप को सोलर से जोड़ सकते हैं. कुछ शर्तों के साथ अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प भी मिलता है. वहीं, योजना के एक हिस्से में किसान जमीन पर ग्रिड से जुड़े सोलर बिजली संयंत्र लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके नियम, उपलब्ध क्षमता और आवेदन की स्थिति राज्य के हिसाब से जांचनी होगी.

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