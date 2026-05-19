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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरRaspberry Kitchen garden Tips: अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं रसभरी, सेहत का है खजाना

Raspberry Kitchen garden Tips: अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं रसभरी, सेहत का है खजाना

Raspberry Kitchen garden Tips: ऐसे में रसभरी (Raspberry) एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. जो टेस्ट में मीठी और ताजी होती है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 May 2026 07:20 AM (IST)
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Raspberry Kitchen garden Tips: आजकल लोग अपने घर में ताजा और सेहतमंद फल उगाने के लिए किचन गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में रसभरी (Raspberry) एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. जो टेस्ट में मीठी और ताजी होती है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. रसभरी में विटामिन-सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन को सुधारने और हार्ट हेल्थ को मजबूत करने में मदद करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि रसभरी को आप छोटे गमले, ग्रो-बैग या अपने घर की बालकनी, छत या छोटे गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं. तो आइए जानते हैं अपने किचन गार्डन में रसभरी कैसे उगाएं. 

अपने किचन गार्डन में रसभरी कैसे उगाएं?

1. सही जगह चुनें - रसभरी के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप आती हो. साथ ही, पौधे के आसपास हवा होना भी जरूरी है. अगर आपके पास बालकनी, छत या किचन गार्डन है, तो रसभरी के लिए यह बिल्कुल सही जगह है. 

2. मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये देखें - रसभरी को हल्की और उपजाऊ मिट्टी पसंद है. ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जल्दी न रुके और जड़ों को पूरा पोषण मिले. मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाने से पौधा जल्दी बढ़ता है. वहीं अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे सही मानी जाती है. 

3. बीज या पौधा कैसे लगाएं - रसभरी आप दो तरीके से उगा सकते हैं. जिसमें पहला बीज से या दूसरा तैयार पौधा लेकर  उगा सकते हैं. बीज से बुवाई के लिए रसभरी के बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखें. इसके बाद बीज को 12 से 15 इंच के गमले या क्यारी में बो दें. पौधे को सावधानी से मिट्टी में रखें. जड़ों के आसपास मिट्टी अच्छी तरह दबा दें जिससे पौधा जमीन में मजबूती से बैठ जाए. 

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4. सिंचाई और पौधे की देखभाल कैसे करें - रसभरी की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहे, पर ज्यादा पानी से बचें. मिट्टी सूखने लगे तो ही पानी दें. इसके अलावा हर महीने जैविक खाद डालने से पौधे की बढ़वार बेहतर होती है और हर तीन महीने में हल्की केमिकल खाद भी दी जा सकती है.

5. बुवाई का सही समय - रसभरी की बुवाई का सबसे अच्छा समय जून के मध्य में होता है.जुलाई-अगस्त तक पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है. इसके बाद इसे बड़े गमले या क्यारी में रखा जा सकता है. अगर आप सही देखभाल करेंगे तो फरवरी से अप्रैल तक पौधों में ताजे रसभरी के फल आने लगेंगे. 

किचन गार्डन में रसभरी के फायदे

रसभरी की खेती कम जगह में भी आसान और फायदेमंद है. इससे आपको हमेशा ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर फल मिलते हैं, जो सेहत के लिए बेहतरीन हैं. साथ ही घर की हरियाली बढ़ती है और वातावरण भी फ्रेश रहता है. इसके अलावा, कम जगह में होने वाली यह खेती महंगी जमीन या बड़े गार्डन की जरूरत नहीं होने के कारण खर्च में भी किफायती साबित होती है. 

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Published at : 19 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Farming Kitchen Garden Tips Raspberry Growing Tips Raspberry Benefits
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