संकट के समय किसानों का असली सहारा, जानें पीएम आशा योजना से कैसे बढ़ेगा आपका मुनाफा?

PM Asha Yojana: मौसम के उतार-चढ़ाव और बाजार में अचानक गिरने वाले दामों के कारण हमारे देश के किसान भाइयों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है. फसल अच्छी होने के बावजूद सही कीमत न मिलने से कई बार लागत भी नहीं निकल पाती. किसानों के इसी बड़े संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना की शुरुआत की है.

जो आज के समय में किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुकी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर किसान को उसकी मेहनत की पूरी कीमत यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी मिल सके. अगर आप भी बाजार की मंदी से परेशान हैं. तो इस सरकारी स्कीम की मदद से आप अपनी फसल को सही दाम पर बेचकर अपना मुनाफा पक्का कर सकते हैं. जान लीजिए इस योजना के बारे में पूरी जानकारी.

कैसे किसानों के काम आती है पीएम आशा योजना?

पीएम आशा योजना मुख्य रूप से तीन अलग-अलग रणनीतियों पर काम करती है जिससे किसानों को किसी भी हाल में नुकसान न हो. इसमें सबसे पहली है मूल्य समर्थन योजना (PSS), जिसके तहत बाजार में दाम गिरने पर सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से दालें, तिलहन और खोपरा जैसी फसलें तय एमएसपी पर खरीदती हैं.

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दूसरी है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS), जिसमें किसानों को सीधे बाजार में फसल बेचने की छूट होती है और अगर बाजार भाव एमएसपी से कम मिलता है, तो बची हुई अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. इसके अलावा तिलहन फसलों के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना न पड़े.

इस तरीके से उठाएं योजना का लाभ

इस योजना का सीधा फायदा उठाने के लिए किसान भाइयों को अपनी फसल की कटाई से पहले या उसके तुरंत बाद सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बेहद आसान रखा गया है जिसे आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आवेदन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और जमीन के जरूरी दस्तावेज या खसरा-खतौनी की कॉपी होना जरूरी है. एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, जैसे ही सरकार द्वारा खरीदी केंद्र शुरू किए जाते हैं, किसानों को उनके मोबाइल पर मैसेज मिल जाता है जिसके बाद वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपनी फसल बेचकर पूरा मुनाफा कमा सकते हैं.

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