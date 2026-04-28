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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTaiwan Pink Guava Cultivation: ताइवान पिंक अमरूद की खेती करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं किसान, पूरे साल होगी बंपर कमाई

Taiwan Pink Guava Cultivation: ताइवान पिंक अमरूद की खेती करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं किसान, पूरे साल होगी बंपर कमाई

Taiwan Pink Guava cultivation: पारंपरिक खेती से अलग एक बार ताइवानी पिंक अमरूद की खेती करके तो देखिए, होगा बाकी फसलों से अधिक मुनाफा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 28 Apr 2026 03:00 PM (IST)
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Taiwan Pink Guava cultivation: किसान आजकल पारंपरिक खेती से अलग नए-नए प्रकार की खेती करके अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं. ऐसे में ताइवानी पिंक अमरूद एक काफी अच्छा विकल्प हो सकता है. ताइवान पिंक अमरूद एक बेहतरीन किस्म का अमरूद है, जो अपने गुलाबी गूदे, मीठे स्वाद और ज्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है. यह पारंपरिक अमरूद की तुलना में आकार में बड़ा और दिखने में आकर्षक होता है, जिससे बाजार में इसकी मांग काफी ज्यादा है. इस अमरूद की खास बात यह है कि इसके पौधों पर काफी जल्दी फल आने लगते हैं और साल में कई बार फल मिलता है, जिससे किसानों की आय भी काफी अधिक बढ़ जाती है. ऐसे में आज समझते हैं कि किसान इस खेती के जरिए कैसे अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं

खेती कैसे करें और किन बातों का रखें ध्यान

ताइवान पिंक अमरूद की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. पौधों को लगाने का सही समय मानसून या उसके बाद का होता है. पौधों को लगाते समय उनके बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें पर्याप्त पोषण और धूप मिल सके, साथ ही उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल सके. समय-समय पर सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण पर ध्यान देने से उत्पादन बढ़ता है. इसके अलावा, छंटाई करने से पौधे अच्छे से फैलते हैं, नई शाखाएं बनती हैं और ज्यादा फल आता है.

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सालभर उत्पादन से बढ़ेगी आमदनी

ताइवान पिंक अमरूद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे साल में दो से तीन बार फल लिया जा सकता है. ऑफ-सीजन में फल आने पर इसकी कीमत बाजार में और ज्यादा मिलती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है. एक बार बाग लगाने के बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता रहता है और बाग लग जाने के बाद खर्च भी काफी कम आता है. ताइवान पिंक अमरूद का बाग लंबे समय तक अच्छी कमाई देने का बेहतरीन साधन बन सकता है.

कम लागत में ज्यादा मुनाफा

ताइवान पिंक अमरूद की खेती में शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें आपको मिट्टी को तैयार करना होता है, पौधे खरीदने होते हैं और उनकी देखभाल करनी होती है. लेकिन एक बार पौधे स्थापित हो जाने के बाद खर्च काफी कम हो जाता है. बाजार में इसकी काफी ज्यादा मांग है और इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं, जिससे किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है. अगर किसान आधुनिक तकनीकों और सही मार्केटिंग रणनीति अपनाएं, तो यह खेती उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है.

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Published at : 28 Apr 2026 03:00 PM (IST)
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Taiwan Pink Guava Farming Pink Guava Cultivation Profit Guava Farming Business Idea High Profit Fruit Farming
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