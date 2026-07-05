मछली पालन पर इस राज्य में मिल रही है 80% सब्सिडी, जान लें कैसे करना होगा अप्लाई?

Bihar Fish Farming Subsidy Scheme: अगर आप खेती के साथ ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं. जिससे कम समय में अच्छी आमदनी हो सके. तो मछली पालन बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है. इसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को भारी सब्सिडी दे रही है.

पात्र लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिल सकता है. इस योजना का मकसद राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाना नए लोगों को इस कारोबार से जोड़ना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है. अगर आपके पास तालाब है या आप मछली पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं. तो यह सरकारी मदद लागत को काफी कम कर सकती है. जान लें कैसे ले सकते हैं लाभ.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ पात्र किसान, मछुआरे, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी और मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले लोग उठा सकते हैं. अलग-अलग परियोजनाओं के अनुसार सब्सिडी की दर भी अलग हो सकती है. जिसमें कुछ मामलों में 80 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है.

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कैसे करें आवेदन?

इसमें आवेदन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. इच्छुक आवेदक बिहार मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करता है और पात्र पाए जाने पर आगे की प्रोसेस शुरू की जाती है.

मछली पालन बन रहा है कमाई का जरिया

पिछले कुछ सालों में बिहार में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है और सरकार लगातार इस क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दे रही है. कम जमीन में भी यह कारोबार शुरू किया जा सकता है और सही प्रबंधन के साथ अच्छी आय हासिल की जा सकती है.

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तालाब बनाना, मछली बीज, आधुनिक तकनीक और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए भी कई योजनाओं के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है. अगर किसान सरकारी योजना का सही तरीके से लाभ उठाएं और सही तरीके से मछली पालन करें तो शुरुआती निवेश का बोझ काफी कम हो सकता है.

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