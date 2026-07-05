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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमछली पालन पर इस राज्य में मिल रही है 80% सब्सिडी, जान लें कैसे करना होगा अप्लाई?

मछली पालन पर इस राज्य में मिल रही है 80% सब्सिडी, जान लें कैसे करना होगा अप्लाई?

Bihar Fish Farming Subsidy: बिहार सरकार मछली पालन पर 70 से 80 परसेंट तक की बंपर सब्सिडी दे रही है. ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग को पूरा 80 परसेंट अनुदान मिलेगा. जान लें इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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Bihar Fish Farming Subsidy Scheme: अगर आप खेती के साथ ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं. जिससे कम समय में अच्छी आमदनी हो सके. तो मछली पालन बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है. इसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को भारी सब्सिडी दे रही है. 

पात्र लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिल सकता है. इस योजना का मकसद राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाना नए लोगों को इस कारोबार से जोड़ना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है. अगर आपके पास तालाब है या आप मछली पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं. तो यह सरकारी मदद लागत को काफी कम कर सकती है. जान लें कैसे ले सकते हैं लाभ.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ पात्र किसान, मछुआरे, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी और मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले लोग उठा सकते हैं. अलग-अलग परियोजनाओं के अनुसार सब्सिडी की दर भी अलग हो सकती है. जिसमें कुछ मामलों में 80 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है. 

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कैसे करें आवेदन?

इसमें आवेदन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. इच्छुक आवेदक बिहार मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करता है और पात्र पाए जाने पर आगे की प्रोसेस शुरू की जाती है.

मछली पालन बन रहा है कमाई का जरिया

पिछले कुछ सालों में बिहार में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है और सरकार लगातार इस क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दे रही है. कम जमीन में भी यह कारोबार शुरू किया जा सकता है और सही प्रबंधन के साथ अच्छी आय हासिल की जा सकती है. 

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तालाब बनाना, मछली बीज, आधुनिक तकनीक और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए भी कई योजनाओं के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है.  अगर किसान सरकारी योजना का सही तरीके से लाभ उठाएं और सही तरीके से मछली पालन करें तो शुरुआती निवेश का बोझ काफी कम हो सकता है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Bihar Government Subsidy Fish Farming
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