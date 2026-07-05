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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस तकनीक से घर की छत और बंद कमरे में उगा सकते हैं लाखों की सब्जियां, जानें कैसे?

इस तकनीक से घर की छत और बंद कमरे में उगा सकते हैं लाखों की सब्जियां, जानें कैसे?

Hydroponics Technique For Farming: बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और एलईडी लाइट्स की मदद से घर के अंदर सब्जियां उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आजकल खूब ट्रेंड में है. जान लें कैसे की जाती है इसमें खेती.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 10:44 AM (IST)
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Hydroponics Technique For Farming: आज के समय में खेती का मतलब सिर्फ खेतों में फसल उगाना नहीं रह गया है. बल्कि अब माॅर्डन तकनीक की मदद से अब घर की छत, बालकनी और यहां तक कि बंद कमरे में भी सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है. अब सवाल आता है ऐसा कैसे मुमकिन है. तो आपको बता दें हाइड्रोपोनिक तकनीक की मदद से ऐसा मुमकिन है. क्योंकि इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती और कम जगह में भी शानदार उत्पादन हासिल किया जा सकता है. 

यही वजह है कि शहरों में रहने वाले लोग, युवा और छोटे किसान तेजी से इस तकनीक को अपना रहे हैं. बाजार में ताजी और केमिकल फ्री सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है जिससे हाइड्रोपोनिक खेती कमाई का भी अच्छा जरिया बनती जा रही है. अगर सही तरीके से इसकी शुरुआत की जाए तो घर की छत या बंद कमरे से भी बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है.

हाइड्रोपोनिक तकनीक से कैसे होती है खेती?

हाइड्रोपोनिक खेती में पौधों को मिट्टी में नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाया जाता है. पौधों की जड़ों तक सीधे जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं. जिससे उनकी बढ़वार तेजी से होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है. इस तकनीक में पाइप, ग्रो ट्रे, पानी की टंकी, मोटर और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है. टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, लेट्यूस, पालक, धनिया, मेथी और कई तरह की पत्तेदार सब्जियां इसमें आसानी से उगाई जा सकती हैं. 

चूंकि पौधों को नियंत्रित माहौल मिलता है. इसलिए कीट और बीमारियों का खतरा भी काफी कम हो जाता है. तो इसके साथ ही पानी की खपत पारंपरिक खेती की तुलना में काफी कम होती है. यही वजह है कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हाइड्रोपोनिक खेती को भविष्य की खेती माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा

छत और बंद कमरे में ऐसे बनाएं कमाई का जरिया

हाइड्रोपोनिक सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे घर की छत या बंद कमरे दोनों जगह आसानी से लगाया जा सकता है. अगर खेती बंद कमरे में की जा रही है. तो वहां ग्रो लाइट, टेंपरेचर कंट्रोल और सही वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी होती है. जबकि छत पर नेचुरल धूप का फायदा मिल जाता है. शुरुआत छोटे सिस्टम से की जा सकती है और अनुभव बढ़ने के साथ इसका विस्तार भी आसान होता है. 

इस तकनीक से उगाई गई ताजी और साफ सब्जियों की मांग होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑनलाइन ग्राहकों के बीच तेजी से बढ़ रही है. अगर क्वालिटी, रेगुलर सप्लाई और अच्छी पैकेजिंग पर ध्यान दिया जाए. तो हाइड्रोपोनिक खेती से हर महीने अच्छी कमाई की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Hydroponics Technique Farming Tips Farming News
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