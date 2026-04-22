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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम जनमन योजना से इन किसानों को मिलेगा फायदा, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

पीएम जनमन योजना से इन किसानों को मिलेगा फायदा, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

PM Janman Yojana: पीएम जनमन योजना पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह स्कीम बुनियादी सुविधाओं के साथ खेती और जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल रही है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Apr 2026 06:51 AM (IST)
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PM Janman Yojana केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिनका फायदा देश के करोड़ों किसान उठाते हैं. इन्हीं में से एक है पीएम जनमन योजना जो आजकल काफी चर्चा में है. यह योजना खास तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए शुरू की गई है. सरकार का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है.

बल्कि इन समुदायों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा में लाना है. इस योजना के तहत खेती से लेकर रहने के ठिकाने तक हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया है. अगर आप भी इन क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं तो यह आपके लिए अपनी किस्मत बदलने का एक शानदार मौका है. इसमें मिलने वाली सुविधाएं और सब्सिडी आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं और आपकी इनकम को स्टेबल बना सकती हैं.

क्या है पीएम जनमन योजना?

पीएम जनमन योजना यानी 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान एक ऐसा मिशन है. जो पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार किया गया है. इसका बजट करीब 24000 करोड़ रुपये है. जिसे कई मंत्रालयों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों तक पक्का घर, बिजली, सड़क, साफ पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी 11 जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है. 

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किन किसानों को मिलता है लाभ?

इस योजना का फायदा खास तौर पर उन जनजातीय समुदायों को मिलता है. जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG की कैटेगरी में रखा गया है. ये वे किसान हैं जो आज भी जंगलों या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और खेती या वन उत्पादों पर निर्भर हैं. देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 समुदायों को इस योजना के दायरे में रखा गया है.

इन किसानों को खेती के लिए नए बीज, खाद और आधुनिक उपकरण देने के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है. अगर आपके पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है और आप इन चिन्हित समूहों से हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

पीएम जनमन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरकार ने बहुत ही आसान बना दिया है. जिससे किसी को भी दफ्तरों के धक्के न खाने पड़ें. इसके लिए सरकार जगह-जगह स्पेशल कैंप्स लगा रही है जहां ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी अपना नाम चेक करवा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र जैसे बेसिक कागजात चाहिए होते हैं. पीएम जनमन पोर्टल के जरिए भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सीधे लाभ ट्रांसफर किया जा सके. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Apr 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Government Scheme Schemes For Farmers
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