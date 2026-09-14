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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना जमीन खरीदे किसान कैसे कर सकते हैं मोती की खेती? जानें आसान तरीका

बिना जमीन खरीदे किसान कैसे कर सकते हैं मोती की खेती? जानें आसान तरीका

अब मोती की खेती करना हुआ ओर भी आसान, जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, किराए की जगह से शुरू करें मोती की खेती और सही ट्रेनिंग व देखभाल के साथ कमाई का नया रास्ता

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Sep 2026 09:00 AM (IST)
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खेती में कमाई बढ़ाने के लिए किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ नए काम भी अपना रहे हैं. मोती की खेती भी ऐसा ही एक विकल्प है. इसमें सीप के अंदर खास तरीके से बीज डालकर मोती तैयार किए जाते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए खुद की जमीन होना जरूरी नहीं है. किसान किराए पर तालाब या पानी वाली जगह लेकर भी यह काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि, शुरुआत करने से पहले सही ट्रेनिंग और सीप की देखभाल की जानकारी लेना बहुत जरूरी है.

जमीन नहीं है तो किराए पर ले सकते हैं तालाब

मोती की खेती के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है. अगर किसान के पास अपना तालाब नहीं है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति से तालाब किराए पर लेकर काम शुरू कर सकते हैं. कुछ जगहों पर सरकारी या निजी तालाब भी किराए पर मिलते हैं. इसके लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी लेना जरूरी होता है. तालाब लेने से पहले यह देखना चाहिए कि वहां पानी साफ है और सीप पालने के लिए सही स्थिति है. बहुत गंदे या प्रदूषित पानी में सीप ठीक से नहीं पनपती हैं. इसलिए जगह चुनते समय पानी की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाता है.

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सीप में डाला जाता है खास बीज

मोती बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी और स्वस्थ सीप चुनी जाती हैं. इसके बाद सीप के अंदर छोटी सी प्रक्रिया के जरिए एक खास बीज या छोटा पदार्थ डाला जाता है. इसी के आसपास धीरे-धीरे मोती की परत बनती जाती है. यह काम बिना ट्रेनिंग के करना मुश्किल होता है, इसलिए किसान को पहले इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए. सीप को तालाब में रखने के बाद उनकी नियमित देखभाल की जाती है. पानी साफ रखना, सीप को सही जगह रखना और समय-समय पर उनकी जांच करना जरूरी होता है. पूरी प्रक्रिया में कई महीने लगते हैं और इस दौरान धैर्य रखना पड़ता है.

शुरुआत से पहले ट्रेनिंग और बाजार की जानकारी जरूरी

मोती की खेती देखने में आसान लगती है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है. किसान को सीप खरीदने, उन्हें तालाब में रखने, उनकी देखभाल और मोती निकालने की पूरी जानकारी लेनी चाहिए. साथ ही यह भी पता करना जरूरी है कि तैयार मोती को कहां और किस कीमत पर बेचा जाएगा. बाजार की जानकारी के बिना उत्पादन करने पर बिक्री में परेशानी आ सकती है. किसान अपने जिले के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या भरोसेमंद प्रशिक्षण संस्थान से जानकारी ले सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी योजना या ट्रेनिंग के नाम पर पैसे देने से पहले उसकी सही जानकारी जरूर जांच लें. मोती की खेती में कमाई की संभावना होती है, लेकिन इसमें खर्च, समय और मेहनत भी लगती है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
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