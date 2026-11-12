Matar Mandi Rate: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही भारतीय बाजारों में हरी मटर की मांग तेजी से बढ़ने लगती है. शादियों का सीजन और ठंड बढ़ने के साथ ही घरों से लेकर होटलों तक हरी मटर की खपत काफी बढ़ जाती है. नवंबर के इस महीने में जहां एक तरफ किसान अगेती मटर की तुड़ाई कर मंडियों में ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कम आवक और ज्यादा मांग के कारण मंडियों में मटर के दाम आसमान छू रहे हैं. सरकारी कृषि विपणन पोर्टल एगमार्कनेट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश की कई प्रमुख मंडियों में हरी मटर बेचने वाले किसानों को इस समय बेहद शानदार मुनाफा मिल रहा है.

दक्षिण भारत की मंडियों में मिल रहा सबसे ऊंचा भाव

मंडी भाव के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो इस समय दक्षिण भारत की मंडियों में हरी मटर के दाम सबसे ज्यादा बने हुए हैं. तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली और तूतीकोरिन मंडियों में हरी मटर का भाव 29,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. इसके अलावा चेंगलपट्टू की पल्लावरम मंडी में भी मटर 28,000 से 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है.

नामक्कल, थेनी, धर्मापुरी, सलेम और कोयंबटूर की मंडियों में भी किसानों को 20,000 रुपये से लेकर 25,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का तगड़ा रेट मिल रहा है. कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भी थोक भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बना हुआ है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों का हाल

उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में भी नई फसल की आवक के बीच किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मंडी में हरी मटर का मॉडल भाव 6,659 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया है. वहीं इंदौर मंडी में यह 4,700 से 4,850 रुपये प्रति क्विंटल और छतरपुर की नौगांव मंडी में 4,350 से 4,545 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रही है.

सागर की बीना और पन्ना की अजयगढ़ मंडी में भी मटर के भाव 4,200 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं. राजस्थान की उदयपुर मंडी में मटर का औसत भाव 6,500 रुपये प्रति क्विंटल और महाराष्ट्र की कामठी मंडी में 9,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय

कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, हरी मटर किसानों के लिए कम लागत और कम समय में तैयार होने वाली बेहतरीन नकदी फसल है. इसकी अगेती और उन्नत किस्में बुवाई के महज 50 से 65 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं. नवंबर के महीने में भी किसान इसकी बुवाई कर सकते हैं, जिससे जनवरी और फरवरी में अच्छी पैदावार मिलती है.

एक एकड़ खेत में मटर की खेती से औसतन 30 से 40 क्विंटल तक हरी फलियों का उत्पादन आसानी से हो जाता है. मंडी में फसल ले जाने से पहले किसानों को ई-नाम या स्थानीय मंडी समिति से ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ताकि वे सही मंडी चुनकर अपनी उपज का अधिकतम लाभ उठा सकें.

यह भी पढ़ें: Buffalo Milk: ज्यादा दूध देने लगेगी आपकी भैंस, अपनाएं ये नेचुरल तरीके, खर्च भी बेहद कम