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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत

क्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत

Mushroom Farming Tips: मशरूम खेती कम लागत में बेहतरीन एग्री-बिजनेस मॉडल है. मिल्की-ऑयस्टर किस्में भारी गर्मी में भी बंपर पैदावार देती हैं. यह रातों-रात आपको अमीर बना सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 11:19 AM (IST)
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Mushroom Farming Tips: खेती में अब पारंपरिक फसलों के मुकाबले ऐसी फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है जिन्हें कम जगह, कम लागत और कम समय में तैयार किया जा सके. मशरूम की खेती इसी वजह से एग्री-बिजनेस सेक्टर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. खास बात यह है कि मशरूम में मिल्की और ऑयस्टर मशरूम जैसी किस्में गर्मी और उमस वाले मौसम में भी अच्छी पैदावार देती हैं. यानी जहां दूसरी फसलें मौसम की मार झेलती हैं. 

वहीं यह मशरूम सही तापमान और नमी मिलने पर लगातार उत्पादन देते रहते हैं. इनकी खेती के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती बल्कि घर के खाली कमरे, या छोटे हॉल से भी इसकी वर्टिकल फार्मिंग शुरू की जा सकती है. बाजार में कमर्शियल लेवल पर इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है. जान लीजिए क्या वाकई मशरूम से किसान बन रहे हैं अमीर.

गर्मी और बारिश में भी शानदार उत्पादन

मिल्की और ऑयस्टर मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह 28 से 38 डिग्री सेल्सियस तक के हाई टेम्परेचर में भी अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं. यही वजह है कि गर्म इलाकों में इसका कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रहा है. इस फसल के लिए धान या गेहूं का भूसा सबसे अच्छा और सस्ता जरिया माना जाता है जिससे लागत बेहद कम रहती है. 

ऐसे शुरू करें खेती

खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले भूसे को चूने मिले पानी में 12 से 14 घंटे तक भिगोया जाता है. इसके बाद उसे सुखाकर मशरूम के बीज के साथ पॉलीबैग में भरकर छोटे छेद कर दिए जाते हैं. करीब 20 दिन के इनक्यूबेशन पीरियड के बाद बैग के अंदर सफेद फफूंद जैसी परत दिखने लगती है. इसके बाद बैग में हल्का चीरा लगाकर पानी का छिड़काव किया जाता है और कुछ ही दिनों में मशरूम की यील्ड तैयार हो जाती है.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा अल्फांसो मैंगो, क्या अपने फार्म हाउस में भी कर सकते हैं इसकी खेती?

कम जगह में बढ़िया खेती होती है

मशरूम की इनडोर खेती तकनीक उन किसानों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिनके पास खेती के लिए जमीन कम है. इसकी शुरुआत कुछ हजार रुपये से छोटे स्तर पर करके, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सेटअप बढ़ा किया जा सकता है. 

इन जगहों पर रहती है डिमांड

मार्केट में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और लोकल मंडियों में इसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के चलते प्रीमियम डिमांड रहती है. अगर क्वालिटी कंट्रोल और डायरेक्ट मार्केट ले सही तालमेल हो तो यह एक बेहद फायदेमंद फसल साबित होती है. इसे बेचकर किसान वाकई रातों-रात अमीर बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Tips Farming News
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