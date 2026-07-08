हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMadhya Pradesh Bhavantar Yojana: क्या है मध्य प्रदेश की भावांतर योजना, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं किसान? 

Madhya Pradesh Bhavantar Yojana: क्या है मध्य प्रदेश की भावांतर योजना, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं किसान? 

Madhya Pradesh Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किसानों को MSP और बाजार भाव के अंतर की राशि देती है, जिससे फसल बेचने पर आर्थिक नुकसान कम होता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 08 Jul 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

Madhya Pradesh Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है भावांतर भुगतान योजना. जिसका मकसद है किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना. कई किसानों की शिकायत रहती है कि उनको मंडी में अपनी फसल बेचने पर भी, उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलता है. ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की है, ताकि किसानों को उनके फसल के अनुसार आय मिले और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव का डर न रहे. 

यह योजना काम कैसे करती है?

बता दें कि इस योजना के तहत सरकार MSP और बाजार में मिलने वाले असली दाम के बीच के अंतर की राशि किसानों को देती है. यानी अगर किसान की फसल मंडी में MSP से कम दाम पर बिकती है, तो जितना अंतर होता है, उतनी राशि सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में भेज देती है. यह पूरे भुगतान कि प्रतिक्रियाएं  DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाता है, जिससे बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरी रहती है. 

यह भी पढ़ेंः Urea fertilizer: यूरिया डालने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

किन फसलों पर मिलता है फायदा?

इस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या इस योजना का लाभ हर किसान को मिलेगा? ऐसे में बता दें कि पहले यह योजना मुख्य रूप से सोयाबीन जैसी फसलों के लिए लागू की गई थी. इसके बाद सरकार ने सरसों उगाने वाले किसानों को इसका फायदा दिया. आज कि स्थिति की बात करें तो  हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के धान किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.  इसके अलावा, सरकार ने बताया कि इस साल मध्यप्रदेश में 13.46 लाख किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई, जिसमें 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है. 

कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कैसे उठा सकते है किसान इस योजना का फायदा? बता दें कि  अगर किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो उन्हें तय समय के अंदर अपनी फसल की बिक्री के लिए पंजीयन करवाना जरूरी होता है. ध्यान दें की यह पंजीयन नजदीकी CSC सेंटर या MP किसान ऐप के जरिए किया जा सकता है. फिर  पंजीयन के बाद किसान अपनी फसल मंडी में बेचते हैं, और अगर बाजार भाव MSP से कम रहता है, तो अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है.  इसलिए किसानों को चाहिए कि वे अपने ज़ले की मंडी या कृषि विभाग से पंजीयन की तारीखों की जानकारी जरूर लेते रहें, ताकि वे सही समय पर आवेदन कर सकें और इस योजना का पूरा फायदा उठा सकें. 

यह भी पढ़ेंः  Rice Farming: धान की खेती में ये गलती पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Published at : 08 Jul 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Madhya Pradesh Bhavantar Yojana Bhavantar Payment Scheme MP Farmer Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Madhya Pradesh Bhavantar Yojana: क्या है मध्य प्रदेश की भावांतर योजना, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं किसान? 
क्या है मध्य प्रदेश की भावांतर योजना, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं किसान? 
एग्रीकल्चर
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
एग्रीकल्चर
Fruits Expensive During Monsoon Reasons: बरसात के मौसम में क्यों महंगे हो जाते हैं फल, क्या है इसके पीछे की वजह?
बरसात के मौसम में क्यों महंगे हो जाते हैं फल, क्या है इसके पीछे की वजह?
एग्रीकल्चर
Hop Shoots Vegetable: ये है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, 1000 यूरो प्रति किलो है दाम; कैसे करें इसकी खेती? 
ये है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, 1000 यूरो प्रति किलो है दाम; कैसे करें इसकी खेती? 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
महाराष्ट्र
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
स्पोर्ट्स
Ind Vs Eng 3rd T-20 Highlights: ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
एग्रीकल्चर
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
ऑटो
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget