हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMSP Procurement 2026 : किसानों के लिए आई खुशखबरी, मूंग, उड़द और मूंगफली की MSP पर होगी खरीद

MSP Procurement 2026 : किसानों के लिए आई खुशखबरी, मूंग, उड़द और मूंगफली की MSP पर होगी खरीद

MSP Procurement 2026 : इस फैसले का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का फायदा दिलाना और उन्हें बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाना है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

MSP Procurement 2026 : केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का फायदा दिलाना और उन्हें बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाना है.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने साथ ही दाल और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. इस खरीद से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. 

MSP पर खरीद से किसानों को क्या फायदा होगा?

कई बार बाजार में फसलों की कीमत MSP से नीचे चली जाती है, जिससे किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बेचनी पड़ती है. ऐसे में मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार सीधे किसानों से MSP पर खरीद करती है. इससे किसानों को उनकी फसल का तय मूल्य मिलता है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है. कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला किसानों की इनकम को सुरक्षित करने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और दालों साथ ही तिलहनों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है. 

किस राज्य में कितनी खरीद को मंजूरी मिली है?

1. उत्तर प्रदेश - इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने वाला है. ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए राज्य में बड़ी मात्रा में खरीद को मंजूरी दी गई है. सरकार ने उत्तर प्रदेश में 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है. इन तीनों फसलों की खरीद का कुल MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है. इससे राज्य के दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है. 

2. गुजरात - केंद्र सरकार ने गुजरात में भी ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए मूंग की खरीद को मंजूरी दी है. राज्य में 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी. इस खरीद का कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा. सरकार का मानना है कि इससे गुजरात के मूंग उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिल सकेंगे और उनकी इनकम को स्थिर रखने में मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें - क्या आपके खाते में नहीं आए किसान सम्मान निधि के पैसे, तुरंत करें ये काम

3. तमिलनाडु - तमिलनाडु के किसानों के लिए भी सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है. रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए मूंग खरीद की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले राज्य में 885 मीट्रिक टन मूंग खरीद की अनुमति थी. जिसे बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है. इस तरह अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी. इस खरीद का कुल MSP मूल्य 8.68 करोड़ रुपये तय किया गया है. इससे ज्यादा किसानों को MSP का फायदा मिलने की उम्मीद है. 

4. हरियाणा - हरियाणा के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा. ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए राज्य में 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है. इस खरीद का कुल MSP मूल्य 18 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्यों जरूरी है यह फैसला?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, MSP पर खरीद की यह मंजूरी किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी. इससे किसानों का दाल और तिलहन की खेती के प्रति भरोसा बढ़ेगा और उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलता रहेगा, तो देश में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ सकता है. इससे किसानों की इनकम मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा.

यह भी पढ़ें - PM Kisan 23rd Installment: क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

Published at : 21 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Farmers Crop Procurement Farmers Scheme MSP Procurement 2026 MSP Scheme Price Support Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
MSP Procurement 2026 : किसानों के लिए आई खुशखबरी, मूंग, उड़द और मूंगफली की MSP पर होगी खरीद
किसानों के लिए आई खुशखबरी, मूंग, उड़द और मूंगफली की MSP पर होगी खरीद
एग्रीकल्चर
अब घर की छत पर उगेगा सुपरफूड, गमले में आसानी से उगाएं मोरिंगा, सेहत को मिलेंगे बेमिसाल फायदे
अब घर की छत पर उगेगा सुपरफूड, गमले में आसानी से उगाएं मोरिंगा, सेहत को मिलेंगे बेमिसाल फायदे
एग्रीकल्चर
फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, आज शुरू करें बागवानी और पाएं लाइफटाइम कमाई
फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, आज शुरू करें बागवानी और पाएं लाइफटाइम कमाई
एग्रीकल्चर
क्या आपके खाते में नहीं आए किसान सम्मान निधि के पैसे, तुरंत करें ये काम
क्या आपके खाते में नहीं आए किसान सम्मान निधि के पैसे, तुरंत करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
क्रिकेट
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
फूड
Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget