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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या आपके खाते में नहीं आए किसान सम्मान निधि के पैसे, तुरंत करें ये काम

क्या आपके खाते में नहीं आए किसान सम्मान निधि के पैसे, तुरंत करें ये काम

PM Kisan Yojana 23rd Installment: अगर आपको पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले हैं. तो परेशान न हों इन तरीकों से आप अपनी अटकी हुई रकम को वापस पाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jun 2026 05:08 PM (IST)
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PM Kisan Yojana 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. पीएम मोदी ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है. देश के तकरीबन 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में 18880 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है.

लेकिन इन सब के बीच कई किसान ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल पर अब तक पैसे आने का मैसेज नहीं आया है और उनके खातों में यह रकम नहीं पहुंची है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपके खाते में इस किस्त के 2000 ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाकर अपनी अटकी हुई रकम को वापस पा सकते हैं.

पोर्टल पर स्टेटस चेक करें 

अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं. तो सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर Know Your Status ऑप्शन के जरिए अपना ताजा स्टेटस चेक करना चाहिए. कई बार तकनीकी गलतियों की वजह से सरकारी पैसा रुक जाता है. स्टेटस चेक करते समय ध्यान से देखें कि आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एकदम सही है या नहीं. सबसे जरूरी बात यह है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उस पर डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए.

इन कमियों को तुरंत सुधारें

अगर आपका अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो बैंक तुरंत जाकर इसे ठीक करवाएं. तो साथ ही सरकार ने इस योजना के लिए ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन को मैंडेटरी कर दिया है. अगर इनमें से कोई भी एक चीज अधूरी है. तो आपकी किस्त रोक दी जाती है. आप ऑनलाइन पोर्टल या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर इन्हें तुरंत पूरा करवाएं.

यह भी पढ़ें: क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

यहां दर्ज करवाएं शिकायत

अगर आपके सारे कागजात और स्टेटस एकदम सही दिख रहे हैं. फिर भी खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो आप सीधे सरकार की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं. किसानों की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए सरकार ने विशेष पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 और 1800115526 जारी किए हैं. इसके अलावा आप 011-23381092 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर आप फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं. तो अपनी समस्या लिखकर pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं. 

दफ्तर जाकर कर सकते हैं शिकायत

यही नहीं आप अपने क्षेत्र के लेखपाल, पटवारी या जिला कृषि अधिकारी से मिलकर भी अपनी समस्या का लिखित समाधान पा सकते हैं. इसलिए अगर आपकी कोई भी किस्त रुकी है तो इन माध्यमों से शिकायत दर्ज करते ही सुधार के बाद अगली किस्त के साथ आपका बकाया पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Farmer Registry: नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana PM Kisan Yojana 23rd Installment
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