इस तकनीक से पैदा होती हैं ज्यादा बछिया, डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है यह तकनीक
Dairy FarmingTips: डेयरी सेक्टर में गौसॉर्ट जैसी तकनीक एक बड़े फायदे का सौदा साबित हो रही है. इस एडवांस मेथड से 90% तक बछिया पैदा होने की गारंटी मिलती है.
Dairy FarmingTips: डेयरी सेक्टर में आजकल एक ऐसी नई तकनीक की चर्चा है. जो पशुपालकों की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर रही है. पारंपरिक तौर पर जब गाय बछड़े को जन्म देती है. तो 50-50 चांस होता है कि बछिया होगी या बछड़ा. डेयरी किसानों के लिए बछड़े आर्थिक रूप से कम फायदेमंद होते है. क्योंकि सारा फोकस दूध उत्पादन पर रहता है.
लेकिन गौसॉर्ट सीमेन तकनीक ने इसे पूरी तरह बदल दिया है. अब ऐसी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल हो रहा है जिससे 90 प्रतिशत तक चांस बढ़ जाते हैं कि पैदा होने वाली संतान बछिया ही होगी. यह तकनीक डेयरी फार्मिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्मार्ट कदम साबित हो रही है. जान लें पूरी खबर.
क्या है इसका गौसॉर्ट तकनीक?
गौसॉर्ट तकनीक असल में जेनेटिक्स का एक बेहतरीन चमत्कार है. इस प्रोसेस में नर पशु के वीर्य (Sperm) से उन क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया जाता है. जो नर संतान पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. आसान भाषा में कहें तो केवल फीमेल क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स को ही चुना जाता है.
जिससे जब गाय का गर्भाधान होतो बछिया पैदा होने की संभावना सबसे ज्यादा रहे. यह पूरी प्रक्रिया हाई-टेक लैब्स में लेजर और फ्लो साइटोमेट्री जैसी मशीनों के जरिए की जाती है. भारत में 'गौसॉर्ट' तकनीक के आने से अब किसानों को आवारा पशुओं या अनुपयोगी बछड़ों की समस्या से मुक्ति मिल रही है, जो पहले उनके लिए बोझ बन जाते थे.
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डेयरी किसानों की इनकम में सुधार
डेयरी बिजनेस का सीधा सा गणित है. जितनी ज्यादा गायें, उतना ज्यादा दूध और उतना ही ज्यादा मुनाफा. जब किसान इस तकनीक को अपनाते हैं, तो उनके फार्म पर बछियाओं की संख्या बढ़ती है, जो आगे चलकर दुधारू गायें बनती हैं. इससे किसानों को बाहर से महंगी गायें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने ही फार्म पर हाई-क्वालिटी का पशुधन तैयार कर लेते हैं.
इसके साथ ही नर बछड़ों के पालन-पोषण पर होने वाला खर्च और मेहनत भी बचती है. यह तकनीक न केवल किसानों की सेविंग्स बढ़ा रही है. बल्कि उन्हें एक सस्टेनेबल और लॉन्ग-टर्म बिजनेस मॉडल भी प्रोवाइड कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है.
डेयरी सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. लेकिन प्रति पशु दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऐसी नस्ल सुधार तकनीकों की सख्त जरूरत है. गोसार्ट तकनीक का इस्तेमाल अब सरकारी योजनाओं के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है जिससे छोटे किसान भी इसका फायदा उठा सकें.
इस तकनीक से भविष्य में आवारा पशुओं की संख्या पर लगाम लगेगी और डेयरी सेक्टर पूरी तरह से कमर्शियल और ऑर्गनाइज्ड हो जाएगा. जब हर किसान के पास हाई-ब्रीड की बछिया होगी. तो देश में दूध की किल्लत खत्म होगी और डेयरी एक्सपोर्ट में भी उछाल आएगा. यह मॉडर्न अप्रोच वाकई में भारतीय पशुपालन के सुनहरे भविष्य की नींव रख रही है.
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Source: IOCL