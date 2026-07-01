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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलMost Goals in FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी

Most Goals in FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी

Most Goals in FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराकर फ्रांस नॉकआउट के अगले चरण में पहुंच गई है. किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है.

Written By : प्रवीण यादव |  Curated By: शिवम |  Updated at : 01 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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फीफा विश्व के इतिहास मे सबसे ज्यादा गोल करने का रिकार्ड लियोनेल मेसी ने इसी विश्व कप में तोड़ा, वह 19 गोल के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं. लेकिन फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं, जिन्होंने जारी संस्करण के राउंड ऑफ 32 में 2 गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई. स्वीडन के खिलाफ उन्होंने एक गोल पहले और दूसरा गोल दूसरे हाफ में किया. गोल्डन बूट के लिए भी उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है.

स्वीडन के खिलाफ किलियन एम्बाप्पे ने पहला गोल 45वें मिनट में किया, ये फ्रांस का पहला गोल था. इसके बाद दूसरा गोल 53वें मिनट में ब्रेडली ने किया. 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने मैच का दूसरा गोल किया और संयुक्त रूप से इस संस्करण सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. ये इस विश्व कप उनका छठा गोल था, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी अभी तक 6 गोल कर चुके हैं.

पहले नंबर पर एम्बाप्पे

फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी, दोनों ने 6-6 गोल किए हैं. एम्बाप्पे ने 2 गोल में असिस्ट किया है जबकि मेसी का गोल में मदद करने का रोल नहीं है. इस लिहाज से इस सीजन सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में फ्रांस के स्टार को पहले और मेसी को दूसरे नंबर पर रखा गया है.

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मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब एम्बाप्पे

लियोनेल मेसी ने इसी संस्करण ग्रुप स्टेज के पहले मैच हैट्रिक मारकर टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था. वह ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में एक गोल करके पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने फीफा विश्व कप में लगातार 7 मैचों में गोल किया है. लेकिन मेसी के सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड से एम्बाप्पे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है.

लियोनेल मेसी के अभी फीफा विश्व कप में 19 गोल हो चुके हैं, ये उनका छठा संस्करण है. जबकि अपना तीसरा ही संस्करण खेल रहे किलियन एम्बाप्पे 18 गोल कर चुके हैं.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 01 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Fifa World Cup Kylian Mbappe France Football Team Football World Cup
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