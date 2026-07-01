सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी

फीफा विश्व के इतिहास मे सबसे ज्यादा गोल करने का रिकार्ड लियोनेल मेसी ने इसी विश्व कप में तोड़ा, वह 19 गोल के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं. लेकिन फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं, जिन्होंने जारी संस्करण के राउंड ऑफ 32 में 2 गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई. स्वीडन के खिलाफ उन्होंने एक गोल पहले और दूसरा गोल दूसरे हाफ में किया. गोल्डन बूट के लिए भी उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है.

स्वीडन के खिलाफ किलियन एम्बाप्पे ने पहला गोल 45वें मिनट में किया, ये फ्रांस का पहला गोल था. इसके बाद दूसरा गोल 53वें मिनट में ब्रेडली ने किया. 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने मैच का दूसरा गोल किया और संयुक्त रूप से इस संस्करण सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. ये इस विश्व कप उनका छठा गोल था, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी अभी तक 6 गोल कर चुके हैं.

पहले नंबर पर एम्बाप्पे

फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी, दोनों ने 6-6 गोल किए हैं. एम्बाप्पे ने 2 गोल में असिस्ट किया है जबकि मेसी का गोल में मदद करने का रोल नहीं है. इस लिहाज से इस सीजन सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में फ्रांस के स्टार को पहले और मेसी को दूसरे नंबर पर रखा गया है.

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Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history 🌟 pic.twitter.com/96wJcfhip1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब एम्बाप्पे

लियोनेल मेसी ने इसी संस्करण ग्रुप स्टेज के पहले मैच हैट्रिक मारकर टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था. वह ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में एक गोल करके पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने फीफा विश्व कप में लगातार 7 मैचों में गोल किया है. लेकिन मेसी के सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड से एम्बाप्पे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है.

लियोनेल मेसी के अभी फीफा विश्व कप में 19 गोल हो चुके हैं, ये उनका छठा संस्करण है. जबकि अपना तीसरा ही संस्करण खेल रहे किलियन एम्बाप्पे 18 गोल कर चुके हैं.

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