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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगांव में है जमीन तो खोल सकते हैं बीज भंडार, जानें लाइसेंस का पूरा प्रोसेस

गांव में है जमीन तो खोल सकते हैं बीज भंडार, जानें लाइसेंस का पूरा प्रोसेस

Seed Store In Village: गांव में पड़ी खाली जमीन का सही इस्तेमाल करके आप खुद का बीज भंडार शुरू कर सकते हैं. इस बिजनेस के लिए सरकारी लाइसेंस कैसे मिलेगा. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Seed Store In Village: गांव में पड़ी खाली जमीन का सही इस्तेमाल करके आप खुद का बीज भंडार शुरू कर सकते हैं. इस बिजनेस के लिए सरकारी लाइसेंस कैसे मिलेगा. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

अगर आपके पास गांव में अपनी जमीन है तो आप उससे हर महीने एक बेहतरीन और परमानेंट कमाई का जरिया शुरू कर सकते हैं. आजकल ग्रामीण इलाकों में अच्छी क्वालिटी के खाद और उन्नत बीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. ऐसे में अपनी खुद की जमीन पर बीज भंडार खोलना एक बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है.

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बीज भंडार की दुकान खोलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम होता है सरकार से बीज बिक्री का लाइसेंस हासिल करना. बिना वैलिड लाइसेंस के आप खाद और बीज की दुकान कानूनी तौर पर नहीं चला सकते हैं. अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब इस पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है. जिससे गांव के युवाओं के लिए इसे पाना आसान हो गया है.
बीज भंडार की दुकान खोलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम होता है सरकार से बीज बिक्री का लाइसेंस हासिल करना. बिना वैलिड लाइसेंस के आप खाद और बीज की दुकान कानूनी तौर पर नहीं चला सकते हैं. अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब इस पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है. जिससे गांव के युवाओं के लिए इसे पाना आसान हो गया है.
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लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी योग्यता और कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदक के पास एग्रीकल्चर साइंस, बॉटनी या इससे जुड़े किसी विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी माना जाता है. अगर ऐसी डिग्री नहीं है. तो कृषि विभाग द्वारा चलाए जाने वाले विशेष ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स की मदद से भी काम हो सकता है.
लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी योग्यता और कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदक के पास एग्रीकल्चर साइंस, बॉटनी या इससे जुड़े किसी विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी माना जाता है. अगर ऐसी डिग्री नहीं है. तो कृषि विभाग द्वारा चलाए जाने वाले विशेष ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स की मदद से भी काम हो सकता है.
Published at : 30 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Seeds Fertilizer Farming News

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