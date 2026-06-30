गांव में है जमीन तो खोल सकते हैं बीज भंडार, जानें लाइसेंस का पूरा प्रोसेस

बीज भंडार की दुकान खोलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम होता है सरकार से बीज बिक्री का लाइसेंस हासिल करना. बिना वैलिड लाइसेंस के आप खाद और बीज की दुकान कानूनी तौर पर नहीं चला सकते हैं. अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब इस पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है. जिससे गांव के युवाओं के लिए इसे पाना आसान हो गया है.