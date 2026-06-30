एक्सप्लोरर
गांव में है जमीन तो खोल सकते हैं बीज भंडार, जानें लाइसेंस का पूरा प्रोसेस
Seed Store In Village: गांव में पड़ी खाली जमीन का सही इस्तेमाल करके आप खुद का बीज भंडार शुरू कर सकते हैं. इस बिजनेस के लिए सरकारी लाइसेंस कैसे मिलेगा. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.
अगर आपके पास गांव में अपनी जमीन है तो आप उससे हर महीने एक बेहतरीन और परमानेंट कमाई का जरिया शुरू कर सकते हैं. आजकल ग्रामीण इलाकों में अच्छी क्वालिटी के खाद और उन्नत बीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. ऐसे में अपनी खुद की जमीन पर बीज भंडार खोलना एक बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 30 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :Agriculture Seeds Fertilizer Farming News
एग्रीकल्चर
6 Photos
यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार से पाएं 11.80 लाख की तगड़ी मदद
एग्रीकल्चर
6 Photos
इस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
इस राज्य में बदल गए फसल ऋण योजना के नियम, अब 3 लाख तक पर नहीं देना होगा ब्याज
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है ये बकरी, जानें कितनी है कीमत?
एग्रीकल्चर
सागवान की खेती के लिए 100% सब्सिडी दे रही यहां की सरकार, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?
एग्रीकल्चर
अगर कमजोर पड़ा मानसून तो नुकसान से उबरने के इन तरीकों को अपनाएं किसान, होगा फायदा
Advertisement
मनोज मुकुल
Opinion