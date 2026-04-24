गेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे

Marigold Cultivation Tips: आज के समय में खेती सिर्फ गुजारे का साधन नहीं रही बल्कि यह एक मुनाफे वाला कारोबार बनती जा रही है और इसमें गेंदे की खेती नया रास्ता बनकर उभरी है. गेंदे के फूलों की जरूरत मंदिरों से लेकर शादी-ब्याह और हर छोटे-बड़े आयोजनों में साल भर रहती है. जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग और कीमत दोनों ही जबरदस्त बनी रहती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इस फसल के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता.

मात्र 3 से 4 महीने के भीतर ही फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और किसानों की कमाई शुरू हो जाती है. पारंपरिक खेती के मुकाबले इसमें जोखिम कम और मुनाफा काफी ज्यादा है. जो कम समय में तरक्की चाहने वाले किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका है.

गेंदे की खेती में इतना खर्चा

गेंदे की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब सरकार किसानों को अच्छी-खासी मदद दे रही है. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने पर करीब 80 हजार रुपये तक का खर्च आता है. जिसमें से सरकार की तरफ से 50 फीसदी यानी सीधे 40 हजार रुपये की सब्सिडी मिल रही है.

इसका मतलब यह है कि किसान भाई आधी लागत लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी जेब से लगने वाले पैसे को बचा सकते हैं. सरकार का यह कदम किसानों को नई फसलें आजमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिससे वे कम लागत में अधिक पैदावार ले सकें.

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बाजार में बढ़ती मांग

गेंदे के फूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी खपत कभी कम नहीं होती. बल्कि त्योहारों और शादियों के सीजन में तो यह हाथों-हाथ बिक जाता है. दिवाली, दशहरा और नए साल जैसे बड़े मौकों पर जब फूलों के दाम आसमान छूते हैं. तब गेंदे की खेती करने वाले किसानों की चांदी हो जाती है.

एक एकड़ जमीन पर गेंदे की फसल लगाकर लाखों रुपये का मुनाफा कमाना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है क्योंकि इसकी तुड़ाई लंबे समय तक चलती है. बाजार में फूलों की लगातार सप्लाई बनी रहने से किसानों के पास हर हफ्ते नकद पैसा आता रहता है.

90 से 120 दिनों फूल तैयार

गेंदे की खेती के लिए किसानों को बहुत ज्यादा भागदौड़ या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती. यह कम संसाधनों में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है. गेंदे के पौधों को लगभग हर तरह की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है और इन्हें दूसरी फसलों के मुकाबले बहुत कम पानी की जरूरत होती है.

बस शुरुआत में उन्नत किस्म के बीजों का चयन करना होता है और नर्सरी तैयार होने के बाद करीब 90 से 120 दिनों में खेत फूलों से भर जाते हैं. इस फसल पर कीड़े-मकोड़ों का असर भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से महंगी दवाइयों और कीटनाशकों का खर्च भी बच जाता है. इस वजह से मोटी कमाई करने के लिए गेंदे की खेती बढ़िया ऑप्शन है.

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