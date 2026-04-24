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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे

गेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे

Marigold Cultivation Tips: गेंदे की खेती कम समय और कम लागत में मोटी कमाई का सबसे भरोसेमंद जरिया है. 3 से 4 महीने में तैयार होने वाली गेंदे की फसल पर सरकार 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दे रही है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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Marigold Cultivation Tips: आज के समय में खेती सिर्फ गुजारे का साधन नहीं रही बल्कि यह एक मुनाफे वाला कारोबार बनती जा रही है और इसमें गेंदे की खेती नया रास्ता बनकर उभरी है. गेंदे के फूलों की जरूरत मंदिरों से लेकर शादी-ब्याह और हर छोटे-बड़े आयोजनों में साल भर रहती है. जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग और कीमत दोनों ही जबरदस्त बनी रहती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इस फसल के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. 

मात्र 3 से 4 महीने के भीतर ही फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और किसानों की कमाई शुरू हो जाती है. पारंपरिक खेती के मुकाबले इसमें जोखिम कम और मुनाफा काफी ज्यादा है. जो कम समय में तरक्की चाहने वाले किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका है.

गेंदे की खेती में इतना खर्चा

गेंदे की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब सरकार किसानों को अच्छी-खासी मदद दे रही है. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने पर करीब 80 हजार रुपये तक का खर्च आता है. जिसमें से सरकार की तरफ से 50 फीसदी यानी सीधे 40 हजार रुपये की सब्सिडी मिल रही है. 

इसका मतलब यह है कि किसान भाई आधी लागत लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी जेब से लगने वाले पैसे को बचा सकते हैं. सरकार का यह कदम किसानों को नई फसलें आजमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिससे वे कम लागत में अधिक पैदावार ले सकें. 

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बाजार में बढ़ती मांग 

गेंदे के फूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी खपत कभी कम नहीं होती. बल्कि त्योहारों और शादियों के सीजन में तो यह हाथों-हाथ बिक जाता है. दिवाली, दशहरा और नए साल जैसे बड़े मौकों पर जब फूलों के दाम आसमान छूते हैं. तब गेंदे की खेती करने वाले किसानों की चांदी हो जाती है. 

एक एकड़ जमीन पर गेंदे की फसल लगाकर लाखों रुपये का मुनाफा कमाना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है क्योंकि इसकी तुड़ाई लंबे समय तक चलती है. बाजार में फूलों की लगातार सप्लाई बनी रहने से किसानों के पास हर हफ्ते नकद पैसा आता रहता है. 

 90 से 120 दिनों फूल तैयार

गेंदे की खेती के लिए किसानों को बहुत ज्यादा भागदौड़ या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती. यह कम संसाधनों में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है. गेंदे के पौधों को लगभग हर तरह की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है और इन्हें दूसरी फसलों के मुकाबले बहुत कम पानी की जरूरत होती है. 

बस शुरुआत में उन्नत किस्म के बीजों का चयन करना होता है और नर्सरी तैयार होने के बाद करीब 90 से 120 दिनों में खेत फूलों से भर जाते हैं. इस फसल पर कीड़े-मकोड़ों का असर भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से महंगी दवाइयों और कीटनाशकों का खर्च भी बच जाता है. इस वजह से मोटी कमाई करने के लिए गेंदे की खेती बढ़िया ऑप्शन है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Marigold Farming News
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