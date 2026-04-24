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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों में जान लें मछलियों को दाना डालने का सही समय, वरना एक छोटी-सी गलती चौपट कर देगी बिजनेस

गर्मियों में जान लें मछलियों को दाना डालने का सही समय, वरना एक छोटी-सी गलती चौपट कर देगी बिजनेस

Fish Farming Tips: गर्मियों में मछली पालन फायदे का सौदा है, लेकिन दाना डालने की एक गलत टाइमिंग सब बिगाड़ सकती है. सही मैनेजमेंट और चारे के सही चुनाव से आप भारी नुकसान से बच सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Apr 2026 08:58 AM (IST)
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Fish Farming Tips: गर्मियों के मौसम में मछली पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं होता क्योंकि बढ़ता तापमान सीधे आपकी कमाई पर असर डालता है. अक्सर किसान जोश में आकर मछली पालन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन छोटी-छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस चिलचिलाती गर्मी में मछलियों की ग्रोथ और उनकी सुरक्षा के लिए फीडिंग मैनेजमेंट को समझना बेहद जरूरी है.

अगर आप सही समय पर सही मात्रा में चारा नहीं देंगे. तो तालाब का ऑक्सीजन लेवल बिगड़ सकता है, जिससे मछलियां दम तोड़ सकती हैं. यह पूरा बिजनेस आपकी एक सही टाइमिंग और तालाब के रखरखाव पर टिका है, जिसे समझना हर मॉडर्न फिश फार्मर के लिए अनिवार्य है.

गर्मियों में फीडिंग की सही टाइमिंग 

गर्मी के दिनों में तालाब का पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे मछलियों का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है. ऐसे में दोपहर की तेज धूप में दाना डालना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चारा देने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 6 से 8 बजे के बीच या फिर शाम को सूरज ढलने के वक्त होता है.

इस समय पानी का तापमान स्थिर रहता है और मछलियां एक्टिव होकर फीड लेती हैं. ध्यान रहे कि तालाब में उतना ही दाना डालें जितना मछलियां 15-20 मिनट में खा सकें. अगर दाना पानी में बच गया, तो वह नीचे जाकर सड़ने लगेगा और जहरीली गैसें पैदा करेगा. जो आपके पूरे तालाब को तबाह कर सकती हैं.

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तालाब का साइज

मछली पालन में तालाब का साइज सिर्फ उसकी लंबाई-चौड़ाई नहीं. बल्कि उसकी गहराई और पानी के वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है. गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण (Evaporation) तेज होता है.  जिससे ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है. ऐसे में अगर आपके पास एक एकड़ का भी तालाब है. तो उसमें पानी की गहराई कम से कम 5 से 6 फीट बनाए रखना जरूरी है.

रात के समय जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय लेने लगते हैं. तब तालाब में एयरिएटर (Aerator) का इस्तेमाल करना ही समझदारी है. अगर मछलियां पानी की सतह पर आकर मुंह चला रही हैं. तो समझ जाइए कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको तुरंत फ्रेश पानी की व्यवस्था करनी चाहिए.

इन गलतियों से बचें

मछली पालन में सबसे घातक गलती है तालाब में जरूरत से ज्यादा मछलियां डालना यानी ओवरस्टॉकिंग. जब संसाधन कम हों और मछलियां ज्यादा तो उनके बीच कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और बीमारियां तेजी से फैलती हैं. इसके अलावा, कई बार किसान सस्ता और लो-क्वालिटी चारा इस्तेमाल करते हैं. जिससे ग्रोथ रुक जाती है.

गर्मियों में समय-समय पर पानी की जांच करना, पीएच लेवल (pH Level) चेक करना और अमोनिया को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ मुनाफे के पीछे भागेंगे और तालाब की सेहत को नजरअंदाज करेंगे. तो यह बिजनेस चौपट होने में देर नहीं लगेगी. आधुनिक तकनीक अपनाएं और डेटा के हिसाब से अपने फार्म को मैनेज करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Apr 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Fish Farming Farming Tips Farming News
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