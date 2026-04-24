गर्मियों में जान लें मछलियों को दाना डालने का सही समय, वरना एक छोटी-सी गलती चौपट कर देगी बिजनेस
Fish Farming Tips: गर्मियों में मछली पालन फायदे का सौदा है, लेकिन दाना डालने की एक गलत टाइमिंग सब बिगाड़ सकती है. सही मैनेजमेंट और चारे के सही चुनाव से आप भारी नुकसान से बच सकते हैं.
Fish Farming Tips: गर्मियों के मौसम में मछली पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं होता क्योंकि बढ़ता तापमान सीधे आपकी कमाई पर असर डालता है. अक्सर किसान जोश में आकर मछली पालन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन छोटी-छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस चिलचिलाती गर्मी में मछलियों की ग्रोथ और उनकी सुरक्षा के लिए फीडिंग मैनेजमेंट को समझना बेहद जरूरी है.
अगर आप सही समय पर सही मात्रा में चारा नहीं देंगे. तो तालाब का ऑक्सीजन लेवल बिगड़ सकता है, जिससे मछलियां दम तोड़ सकती हैं. यह पूरा बिजनेस आपकी एक सही टाइमिंग और तालाब के रखरखाव पर टिका है, जिसे समझना हर मॉडर्न फिश फार्मर के लिए अनिवार्य है.
गर्मियों में फीडिंग की सही टाइमिंग
गर्मी के दिनों में तालाब का पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे मछलियों का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है. ऐसे में दोपहर की तेज धूप में दाना डालना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चारा देने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 6 से 8 बजे के बीच या फिर शाम को सूरज ढलने के वक्त होता है.
इस समय पानी का तापमान स्थिर रहता है और मछलियां एक्टिव होकर फीड लेती हैं. ध्यान रहे कि तालाब में उतना ही दाना डालें जितना मछलियां 15-20 मिनट में खा सकें. अगर दाना पानी में बच गया, तो वह नीचे जाकर सड़ने लगेगा और जहरीली गैसें पैदा करेगा. जो आपके पूरे तालाब को तबाह कर सकती हैं.
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तालाब का साइज
मछली पालन में तालाब का साइज सिर्फ उसकी लंबाई-चौड़ाई नहीं. बल्कि उसकी गहराई और पानी के वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है. गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण (Evaporation) तेज होता है. जिससे ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है. ऐसे में अगर आपके पास एक एकड़ का भी तालाब है. तो उसमें पानी की गहराई कम से कम 5 से 6 फीट बनाए रखना जरूरी है.
रात के समय जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय लेने लगते हैं. तब तालाब में एयरिएटर (Aerator) का इस्तेमाल करना ही समझदारी है. अगर मछलियां पानी की सतह पर आकर मुंह चला रही हैं. तो समझ जाइए कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको तुरंत फ्रेश पानी की व्यवस्था करनी चाहिए.
इन गलतियों से बचें
मछली पालन में सबसे घातक गलती है तालाब में जरूरत से ज्यादा मछलियां डालना यानी ओवरस्टॉकिंग. जब संसाधन कम हों और मछलियां ज्यादा तो उनके बीच कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और बीमारियां तेजी से फैलती हैं. इसके अलावा, कई बार किसान सस्ता और लो-क्वालिटी चारा इस्तेमाल करते हैं. जिससे ग्रोथ रुक जाती है.
गर्मियों में समय-समय पर पानी की जांच करना, पीएच लेवल (pH Level) चेक करना और अमोनिया को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ मुनाफे के पीछे भागेंगे और तालाब की सेहत को नजरअंदाज करेंगे. तो यह बिजनेस चौपट होने में देर नहीं लगेगी. आधुनिक तकनीक अपनाएं और डेटा के हिसाब से अपने फार्म को मैनेज करें.
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Source: IOCL