मुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन

समय की बचत के मामले में बटेर पालन का कोई मुकाबला नहीं है. जहां मुर्गी या बकरी को तैयार होने में महीनों लग जाते हैं, वहीं बटेर के चूजे महज 5 से 6 हफ्ते में पूरी तरह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसका मतलब है कि सालभर में आप कई बार प्रोडक्शन ले सकते हैं और आपकी जेब में पैसे आने की रफ्तार हमेशा तेज बनी रहती है.