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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन

मुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन

Quail Farming Tips: मुर्गी-बकरी पालन के दिन लद गए. अब बटेर पालन से किसान तगड़ी कमाई कर रहे हैं. कम जगह, कम खर्च और मात्र 5 हफ्तों में तैयार होने वाला यह बिजनेस मुनाफे का असली जरिया है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Quail Farming Tips: मुर्गी-बकरी पालन के दिन लद गए. अब बटेर पालन से किसान तगड़ी कमाई कर रहे हैं. कम जगह, कम खर्च और मात्र 5 हफ्तों में तैयार होने वाला यह बिजनेस मुनाफे का असली जरिया है.

आजकल खेती-किसानी का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है और किसान पारंपरिक मुर्गी या बकरी पालन के बजाय कुछ नया और हटकर ट्राई कर रहे हैं. इस बदलाव की दौड़ में बटेर पालन एक जबरदस्त बढ़िया ऑप्शन बनकर उभरा है. बहुत कम जगह और मामूली निवेश में यह बिजनेस इतना तगड़ा मुनाफा दे रहा है.

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बटेर पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़े फार्म या भारी-भरकम बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं पड़ती. आप अपने घर के एक छोटे से कोने या आंगन से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. मुर्गियों के मुकाबले ये पक्षी काफी छोटे होते हैं, इसलिए कम जगह में आप ज्यादा संख्या में बटेर पालकर अपना बिजनेस स्टार्टअप बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं.
बटेर पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़े फार्म या भारी-भरकम बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं पड़ती. आप अपने घर के एक छोटे से कोने या आंगन से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. मुर्गियों के मुकाबले ये पक्षी काफी छोटे होते हैं, इसलिए कम जगह में आप ज्यादा संख्या में बटेर पालकर अपना बिजनेस स्टार्टअप बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं.
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समय की बचत के मामले में बटेर पालन का कोई मुकाबला नहीं है. जहां मुर्गी या बकरी को तैयार होने में महीनों लग जाते हैं, वहीं बटेर के चूजे महज 5 से 6 हफ्ते में पूरी तरह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसका मतलब है कि सालभर में आप कई बार प्रोडक्शन ले सकते हैं और आपकी जेब में पैसे आने की रफ्तार हमेशा तेज बनी रहती है.
समय की बचत के मामले में बटेर पालन का कोई मुकाबला नहीं है. जहां मुर्गी या बकरी को तैयार होने में महीनों लग जाते हैं, वहीं बटेर के चूजे महज 5 से 6 हफ्ते में पूरी तरह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसका मतलब है कि सालभर में आप कई बार प्रोडक्शन ले सकते हैं और आपकी जेब में पैसे आने की रफ्तार हमेशा तेज बनी रहती है.
Published at : 23 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Farming Tips

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