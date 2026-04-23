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मुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन
Quail Farming Tips: मुर्गी-बकरी पालन के दिन लद गए. अब बटेर पालन से किसान तगड़ी कमाई कर रहे हैं. कम जगह, कम खर्च और मात्र 5 हफ्तों में तैयार होने वाला यह बिजनेस मुनाफे का असली जरिया है.
आजकल खेती-किसानी का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है और किसान पारंपरिक मुर्गी या बकरी पालन के बजाय कुछ नया और हटकर ट्राई कर रहे हैं. इस बदलाव की दौड़ में बटेर पालन एक जबरदस्त बढ़िया ऑप्शन बनकर उभरा है. बहुत कम जगह और मामूली निवेश में यह बिजनेस इतना तगड़ा मुनाफा दे रहा है.
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Published at : 23 Apr 2026 05:38 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion