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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपेड़ों की खेती से करोड़ों का खेल! महोगनी फार्मिंग क्यों कहलाती है Green Gold?

पेड़ों की खेती से करोड़ों का खेल! महोगनी फार्मिंग क्यों कहलाती है Green Gold?

Mahogany Farming Tips: कम समय में अमीर बनने और बंपर रिटर्न के लिए किसान भाई महोगनी की खेती अपना रहे हैं. ग्रीन गोल्ड कहलाने वाला यह पेड़ बहुत कम देखभाल में तैयार होकर किसानों को मुनाफा देता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 May 2026 02:40 PM (IST)
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Mahogany Farming Tips:  आजकल के इस मॉडर्न दौर में जहां लोग शेयर मार्केट और क्रिप्टो में पैसा लगाकर अमीर बनने के सपने देखते हैं. वहीं हमारे देश के किसान भाई एक अनोखे पेड़ की खेती करके करोड़ों का खेल खेल रहे हैं. हम बात कर रहे हैं महोगनी पेड़ की खेती की जिसे खेती-किसान की दुनिया में ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है. अगर आप अपनी जमीन से एक ऐसा लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आने वाले समय में आपको छप्परफाड़ रिटर्न दे.

तो महोगनी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है. इसकी बेशकीमती लकड़ी और औषधीय गुणों की वजह से ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा सातवें आसमान पर रहती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे महोगनी की खेती आपको करोड़पति बना सकती है जान लीजिए इसका पूरा लेखा-जोखा.

फर्नीचर से लेकर दवाइयों तक में डिमांड

महोगनी को ग्रीन गोल्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे इसकी लकड़ी की वो सॉलिड क्वालिटी है जिस पर पानी और दीमक का कोई असर नहीं होता. यही वजह है कि बड़े-बड़े जहाजों, लग्जरी नावों, महंगे फर्नीचर और बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इसकी लकड़ी पहली पसंद होती है. सिर्फ लकड़ी ही नहीं इसके पत्तों और बीजों का इस्तेमाल कई और चीजों में होता है. 

जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयां, मच्छर भगाने वाले लिक्विड और पेड़-पौधों के लिए कीटनाशक जैसी चीजें शामिल हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक बार फसल तैयार होने पर इसकी लकड़ी और बीज हाथों-हाथ बेहद महंगे दामों पर बिक जाते हैं जिससे किसानों को कई करोड़ रुपये का सीधा और बंपर मुनाफा आसानी से मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो

कम पानी में तैयार होता है यह पेड़

महोगनी खेती की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसे किसी खास तामझाम या बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. इसे आप किसी भी ऐसी जगह उगा सकते हैं जहां तेज हवाओं का खतरा कम हो, क्योंकि इसके पेड़ काफी ऊंचे जाते हैं. इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इसलिए कम पानी वाले इलाकों के लिए भी यह एक परफेक्ट चॉइस है. 

इसके पौधों को आप अपने खेत की मेढ़ों पर या फिर खाली पड़ी बंजर जमीन पर भी लगा सकते हैं. लगभग 12 से 15 साल में इसका एक पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाता है. एक बीघे में इसके सैकड़ों पेड़ लगाकर आप बिना किसी सिरदर्दी के अपने भविष्य के लिए करोड़ों का बैंक बैलेंस तैयार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 May 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips MAHOGANY Mahogany Farming
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