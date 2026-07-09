बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशार पर CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'चुनाव के समय कई…'

बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है. बीजेपी, आरजेडी, जन सुराज, जनशक्ति जनता दल और आरएलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है. इस चुनावी माहौल में सबकी नजरों पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर हैं. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने पर बिना नाम लिए सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने तंज कसा है.

गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद स्काउट एंड गाइड मैदान में नामांकन सभा हुई. ‎इस मौके पर सम्राट चौधरी के साथ-साथ एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे. सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव के समय कई ऐसे लोग मैदान में आ जाते हैं, जिनका बिहार और बिहार की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने मतदाताओं से कहा कि ऐसे "बहुरूपियों" से सावधान रहिए. सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि जिस तरह एनडीए के नेताओं ने बिहार में 202 सीट (2025 के चुनाव में) जीतने का काम किया था उसी तरह बांकीपुर में जीत दर्ज होगी. बांकीपुर से बीजेपी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है.

संजय सरावगी ने विपक्ष पर किया हमला

दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी विपक्ष पर हमला किया. कहा कि जिन नेताओं को बांकीपुर की जनता पहचानती तक नहीं, वे चुनाव लड़ने आ गए हैं. अभिषेक कुमार (बीजेपी प्रत्याशी) हर वार्ड और हर परिवार से जुड़े हुए हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवारों का स्थानीय जुड़ाव ही सवालों के घेरे में है.

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‎उन्होंने विपक्ष के नेताओं के पुराने राजनीतिक दावों की याद दिलाते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और चुनाव में करारा जवाब देगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की.

संजय सरावगी ने यह भी कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां बूथ स्तर पर काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ता को भी टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है. अभिषेक कुमार सिन्हा "बंटी" इसका जीवंत उदाहरण हैं.

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