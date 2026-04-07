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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Garden: घर के किचन गार्डन में उगानी है बढ़िया मिर्च, इस वैरायटी के बीच रहेंगे बेस्ट

Kitchen Garden: घर के किचन गार्डन में उगानी है बढ़िया मिर्च, इस वैरायटी के बीच रहेंगे बेस्ट

Chilli Gardening Tips: अगर आप भी अपने घर की बालकनी या छत पर तीखी और ताजी मिर्च उगाना चाहते हैं. तो सही बीज सिलेक्ट करना जरूरी है.जान लीजिए कौनसी किस्में किचन गार्डन के लिए बेस्ट मानी जाती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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Chilli Gardening Tips: किचन गार्डन का शौक रखने वालों के लिए मिर्च उगाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है. क्योंकि जब अपनी मेहनत की तीखी मिर्च खाने की थाली में सजती है. तो स्वाद दोगुना हो जाता है. आजकल लोग बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से तौबा कर रहे हैं और अपने घर की बालकनी या छत पर ही आर्गेनिक सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं. मिर्च को भी बहुत कम जगह और कम मेहनत में भी शानदार तरीके से उगाया जा सकता है.

बस जरूरत है सही बीज और सही तकनीक की. अगर आप भी अपने गार्डन में मिर्च की बंपर पैदावार चाहते हैं. तो आपको ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो जल्दी फल दें और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हों. सही चुनाव आपके गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को न केवल आसान बनाएगा. बल्कि आपकी मेहनत को सफल भी करेगा. जान लें कौनसी वैरायटी है बेस्ट.

पूसा सदाबहार और अर्का मेघना

अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले मिर्चों से लदे रहें. तो ये दो वैरायटी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं. इनकी केयर करना भी काफी आसान है.

  • पूसा सदाबहार: इसमें मिर्च के गुच्छे ऊपर की तरफ लगते हैं, जो देखने में यूनिक लगते हैं और यह वैरायटी वायरस से लड़ने में बहुत माहिर है.
  • अर्का मेघना: यह एक हाइब्रिड वैरायटी है जो अपने गहरे हरे रंग और तेज तीखेपन के लिए जानी जाती है, साथ ही यह हर मौसम में टिकी रहती है.

यह वैरायटी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास धूप की अच्छी सुविधा है. यह पौधे कम समय में घने हो जाते हैं जिससे आपको साल भर फ्रेश मिर्च मिलती रहती है.

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काशी अनमोल और तेजस्वनी 

किचन गार्डन में अक्सर स्पेस की कमी होती है, ऐसे में ऐसी वैरायटी चुनना स्मार्ट फैसला है जो कम जगह में ज्यादा आउटपुट दे सकें.

  • काशी अनमोल: इसके पौधे मीडियम हाइट के होते हैं और बुवाई के महज 50 से 60 दिनों के अंदर आपको पहली फसल तोड़ने को मिल जाती है.
  • तेजस्वनी: अगर आपको बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो इसे लगाएं, क्योंकि यह कम पानी में भी बेहतरीन तरीके से फलती-फूलती है.

इन दोनों ही किस्मों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी शानदार है. इसका मतलब है कि आपको कीटनाशकों पर ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी.

मिर्ची के लिए स्मार्ट गार्डनिंग टिप्स

सिर्फ अच्छे बीज ही काफी नहीं होते. उन्हें सही माहौल देना भी जरूरी है ताकि पौधा अपनी पूरी क्षमता से ग्रो कर सके.

  • मिट्टी और खाद: कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी सी नीम खली का मिक्सचर तैयार करें, जिससे जड़ों को सही पोषण और हवा मिलती रहे.
  • धूप और पानी: मिर्च को दिन में कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप चाहिए और पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी लगे.

समय-समय पर पौधों की प्रूनिंग या छंटाई करते रहें. जिससे नई शाखाएं निकलें और ज्यादा मिर्चें लगें. अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे. तो आपके घर की मिर्च बाजार के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑर्गेनिक और टेस्टी होगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Apr 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Gardening Chillies
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