अपने किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं कचालु? किन चीजों की पड़ती है जरूरत

Kachalu In Kitchen Garden: आजकल घर के गार्डन या गमलों में अपनी पसंद की सब्जियां उगाने का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से बचने के लिए लोग खुद बागवानी करना पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी अपने किचन गार्डन में कुछ नया और फायदेमंद उगाना चाहते हैं. तो कचालू एक बेहतरीन ऑप्शन है.

इसे अरबी की ही एक प्रजाति माना जाता है. जिसका स्वाद और न्यूट्रिशन वैल्यू कमाल की होती है. कचालू को घर पर उगाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े खेत की जरूरत भी नहीं पड़ती. आप अपने घर की बालकनी में भी इसे आसानी से उगा सकते हैं. बस थोड़ी सी सही जानकारी के साथ आप घर बैठे फ्रेश कचालू पा सकते हैं. जान लीजिए पूरा तरीका.

कचालू उगाने के लिए किन चीजों की जरूरत?

कचालू उगाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का इंतजाम करना होगा. सबसे पहले आपको चाहिए अच्छे कचालू के कंद, जिनमें छोटी-छोटी आंखें या स्प्राउट्स निकल रहे हों. इन्हें आप बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं. इसके बाद आपको जरूरत होगी कम से कम 12 से 15 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग की जिससे इसकी जड़ें नीचे अच्छी तरह फैल सकें.

ऐसे तैयार करें मिट्टी

मिट्टी की बात करें तो कचालू के लिए वेल-ड्रेंड यानी ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं. आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल में 40% गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी सी रेत मिलानी होगी. इसके अलावा, पौधों को टाइम पर पानी देने के लिए एक वाटरिंग कैन और कलाई मजबूत रखने के लिए खुरपी जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी.

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घर पर कचालू लगाने का क्या है सही तरीका?

तैयारी पूरी होने के बाद अब बारी आती है प्लांटेशन की. सबसे पहले गमले में तैयार की गई उपजाऊ मिट्टी को भर लें. अब अंकुरित कचालू के टुकड़ों को मिट्टी के अंदर लगभग 2 से 3 इंच की गहराई में इस तरह दबाएं कि उनका अंकुर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे. कचालू लगाने के बाद मिट्टी में अच्छी तरह पानी डाल दें और गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो.

नमी का रखें ध्यान

कचालू के पौधे को नमी बहुत पसंद होती है, इसलिए ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह कभी न सूखे, लेकिन हां ओवर-वाटरिंग से बचें वरना कंद सड़ सकते हैं. लगभग 6 से 7 महीने में इसके पत्ते सूखने लगेंगे, जिसका मतलब होगा कि आपके कचालू जमीन के नीचे पककर पूरी तरह तैयार हैं.

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