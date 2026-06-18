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11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत
Lemon Plant Sapling: 11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप. जानिए कैसे नवादा के एक किसान ने बेहद कम लागत में नींबू की बागवानी शुरू कर हर साल बंपर मुनाफा कमाने का नया रास्ता ढूंढ निकाला.
आजकल किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. ऐसा ही एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है बिहार के नवादा जिले के एक किसान ने. इन्होंने सिर्फ 11 रुपये का एक छोटा सा पौधा लगाकर अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल दी है.
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Published at : 18 Jun 2026 01:09 PM (IST)
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