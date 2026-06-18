11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत

रंजीत कुमार ने करीब 7 साल पहले अपने इस सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने उद्यान विभाग से 7 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से नींबू के कुछ पौधे खरीदे थे. जिसे लगाने के साथ कुल खर्च 11 रुपये हुआ उन्होंने करीब सवा बीघा ज़मीन पर पूरी प्लानिंग के साथ लगाया.