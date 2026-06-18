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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत

11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत

Lemon Plant Sapling: 11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप. जानिए कैसे नवादा के एक किसान ने बेहद कम लागत में नींबू की बागवानी शुरू कर हर साल बंपर मुनाफा कमाने का नया रास्ता ढूंढ निकाला.

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Lemon Plant Sapling: 11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप. जानिए कैसे नवादा के एक किसान ने बेहद कम लागत में नींबू की बागवानी शुरू कर हर साल बंपर मुनाफा कमाने का नया रास्ता ढूंढ निकाला.

आजकल किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. ऐसा ही एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है बिहार के नवादा जिले के एक किसान ने. इन्होंने सिर्फ 11 रुपये का एक छोटा सा पौधा लगाकर अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल दी है.

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इस किसान का नाम है रंजीत कुमार जो बिहार के नवादा के रहने वाले हैं. रंजीत ने लीक से हटकर कुछ अलग करने की सोची और पारंपरिक खेती के बजाय नींबू बागवानी को चुना. उनका यह फैसला इतना सही साबित हुआ कि आज वह इससे बंपर कमाई कर रहे हैं.
इस किसान का नाम है रंजीत कुमार जो बिहार के नवादा के रहने वाले हैं. रंजीत ने लीक से हटकर कुछ अलग करने की सोची और पारंपरिक खेती के बजाय नींबू बागवानी को चुना. उनका यह फैसला इतना सही साबित हुआ कि आज वह इससे बंपर कमाई कर रहे हैं.
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रंजीत कुमार ने करीब 7 साल पहले अपने इस सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने उद्यान विभाग से 7 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से नींबू के कुछ पौधे खरीदे थे. जिसे लगाने के साथ कुल खर्च 11 रुपये हुआ उन्होंने करीब सवा बीघा ज़मीन पर पूरी प्लानिंग के साथ लगाया.
रंजीत कुमार ने करीब 7 साल पहले अपने इस सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने उद्यान विभाग से 7 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से नींबू के कुछ पौधे खरीदे थे. जिसे लगाने के साथ कुल खर्च 11 रुपये हुआ उन्होंने करीब सवा बीघा ज़मीन पर पूरी प्लानिंग के साथ लगाया.
Published at : 18 Jun 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Lemon Farming Farming Tips Farming News

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