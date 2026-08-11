गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी

Subsidy On Sugarcane Farming Machines: गन्ने की खेती में जुताई से लेकर बुवाई और कटाई तक कई काम ऐसे हैं जिनमें काफी समय और मेहनत लगती है. ऊपर से मजदूरों और मशीनों का खर्च अलग से जुड़ जाता है. ऐसे में खेती को थोड़ा आसान बनाने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है. बिहार में कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी योजनाओं के तहत किसानों को अलग अलग मशीनों पर आर्थिक मदद मिलती है.

गन्ना किसानों के लिए भी यह मौका काफी काम का हो सकता है. योजना में कई तरह के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं और कुछ मशीनों पर सब्सिडी 80 प्रतिशत तक बताई गई है. इसका फायदा लेकर किसान खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं और काम का समय भी कम कर सकते हैं. जान लें पूरी खबर.

44 तरह के कृषि उपकरणों पर मिलेगा फायदा

बिहार सरकार की इस स्कीम में किसानों के लिए कई तरह के खेती से जुड़े उपकरण शामिल किए गए हैं. योजना में किसानों को करीब 44 तरह की मशीनों पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. इन उपकरणों का इस्तेमाल खेती के अलग अलग कामों में किया जाता है. किसान अपनी जरूरत और खेत के काम के हिसाब से सही मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

गन्ने की खेती में खेत तैयार करने से लेकर फसल की देखभाल तक कई काम मशीनों से आसानी से किए जा सकते हैं. ऐसे में किसी कृषि मशीन की खरीद पर सरकारी मदद मिल जाए तो किसान का खर्च काफी कम हो सकता है. हालांकि सभी उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम बराबर नहीं होती.

मशीन की कीमत, किसान की श्रेणी और सरकार के तय नियमों के तहत सब्सिडी अलग अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध मशीनों और उन पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी जरूर चेक कर लें.





कुछ मशीनों पर 80% तक सब्सिडी

कृषि यंत्रीकरण योजना के चलते अब महंगे कृषि उपकरण खरीदना किसानों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. चुनिंदा आधुनिक कृषि यंत्रों पर सरकार 80% तक की भारी सब्सिडी दे रही है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 80% की यह छूट हर मशीन या हर किसान के लिए एक जैसी नहीं है. कितनी सब्सिडी मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है है कि आप किस टाइप की मशीन खरीद रहे हैं और उसके लिए सरकारी गाइडलाइंस क्या हैं.

योजना में मिलने वाली मदद की वजह से किसानों को अपनी जेब से पूरी रकम नहीं लगानी पड़ती. खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो बजट की कमी के चलते महंगे और आधुनिक उपकरण नहीं खरीद पाते थे. उनके लिए यह स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है. बिहार सरकार के DBT एग्रीकल्चर पोर्टल पर इस योजना में लाभ लेने के लिए घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

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ऐसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

अगर आप इस योजना के तहत खेती की मशीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट चेक कर लें. इसके बाद संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यहां आपको उपलब्ध मशीनों और योजना से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे. अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन चुनकर आवेदन की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं.

फॉर्म भरते समय जमीन और किसान से जुड़ी सभी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज करें, जिससे बाद में आवेदन में कोई परेशानी न आए.आवेदन करने से पहले मशीन की कीमत, उस पर मिलने वाली सब्सिडी और अधिकतम सहायता राशि की जानकारी भी जरूर देख लें. सिर्फ 80 प्रतिशत सब्सिडी देखकर ही मशीन न खरीदें क्योंकि वास्तविक सहायता सरकार के तय नियमों और मशीन की निर्धारित कीमत के आधार पर तय होगी.

बिहार के आधिकारिक DBT पोर्टल पर वित्त वर्ष 2026-27 की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है. अगर आप गन्ने की खेती करते हैं और कृषि मशीन खरीदने की तैयारी में हैं तो आवेदन से पहले कृषि विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा नियम और अपडेट जरूर चेक कर लें.





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