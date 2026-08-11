मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी

गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी

Subsidy On Sugarcane Farming Machines: गन्ना किसानों की खेती की लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए सरकार लाई है खास योजना. अब आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 80% तक की भारी छूट.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 11 Aug 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

Subsidy On Sugarcane Farming Machines: गन्ने की खेती में जुताई से लेकर बुवाई और कटाई तक कई काम ऐसे हैं जिनमें काफी समय और मेहनत लगती है. ऊपर से मजदूरों और मशीनों का खर्च अलग से जुड़ जाता है. ऐसे में खेती को थोड़ा आसान बनाने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है. बिहार में कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी योजनाओं के तहत किसानों को अलग अलग मशीनों पर आर्थिक मदद मिलती है. 

गन्ना किसानों के लिए भी यह मौका काफी काम का हो सकता है. योजना में कई तरह के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं और कुछ मशीनों पर सब्सिडी 80 प्रतिशत तक बताई गई है. इसका फायदा लेकर किसान खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं और काम का समय भी कम कर सकते हैं. जान लें पूरी खबर.

44 तरह के कृषि उपकरणों पर मिलेगा फायदा

बिहार सरकार की इस स्कीम में किसानों के लिए कई तरह के खेती से जुड़े उपकरण शामिल किए गए हैं. योजना में किसानों को करीब 44 तरह की मशीनों पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. इन उपकरणों का इस्तेमाल खेती के अलग अलग कामों में किया जाता है. किसान अपनी जरूरत और खेत के काम के हिसाब से सही मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

गन्ने की खेती में खेत तैयार करने से लेकर फसल की देखभाल तक कई काम मशीनों से आसानी से किए जा सकते हैं. ऐसे में किसी कृषि मशीन की खरीद पर सरकारी मदद मिल जाए तो किसान का खर्च काफी कम हो सकता है. हालांकि सभी उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम बराबर नहीं होती. 

मशीन की कीमत, किसान की श्रेणी और सरकार के तय नियमों के तहत सब्सिडी अलग अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध मशीनों और उन पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी जरूर चेक कर लें.


गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी

कुछ मशीनों पर 80% तक सब्सिडी

कृषि यंत्रीकरण योजना के चलते अब महंगे कृषि उपकरण खरीदना किसानों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. चुनिंदा आधुनिक कृषि यंत्रों पर सरकार 80% तक की भारी सब्सिडी दे रही है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 80% की यह छूट हर मशीन या हर किसान के लिए एक जैसी नहीं है. कितनी सब्सिडी मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है है कि आप किस टाइप की मशीन खरीद रहे हैं और उसके लिए सरकारी गाइडलाइंस क्या हैं.

योजना में मिलने वाली मदद की वजह से किसानों को अपनी जेब से पूरी रकम नहीं लगानी पड़ती. खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो बजट की कमी के चलते महंगे और आधुनिक उपकरण नहीं खरीद पाते थे. उनके लिए यह स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है. बिहार सरकार के DBT एग्रीकल्चर पोर्टल पर इस योजना में लाभ लेने के लिए घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं लेमनग्रास, महक उठेगी सुबह की चाय

ऐसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

अगर आप इस योजना के तहत खेती की मशीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट चेक कर लें. इसके बाद संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यहां आपको उपलब्ध मशीनों और योजना से जुड़े ऑप्शन दिखाई देंगे. अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन चुनकर आवेदन की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं. 

फॉर्म भरते समय जमीन और किसान से जुड़ी सभी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज करें, जिससे बाद में आवेदन में कोई परेशानी न आए.आवेदन करने से पहले मशीन की कीमत, उस पर मिलने वाली सब्सिडी और अधिकतम सहायता राशि की जानकारी भी जरूर देख लें. सिर्फ 80 प्रतिशत सब्सिडी देखकर ही मशीन न खरीदें क्योंकि वास्तविक सहायता सरकार के तय नियमों और मशीन की निर्धारित कीमत के आधार पर तय होगी. 

बिहार के आधिकारिक DBT पोर्टल पर वित्त वर्ष 2026-27 की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है. अगर आप गन्ने की खेती करते हैं और कृषि मशीन खरीदने की तैयारी में हैं तो आवेदन से पहले कृषि विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा नियम और अपडेट जरूर चेक कर लें.


गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी

यह भी पढ़ें: बरसात में पशुओं में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, इन्हें कैसे बचाएं?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Sugarcane Farming Farming News Scheme For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी
गन्ना किसानों को इन मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी
एग्रीकल्चर
मुर्रा भैंस खरीदने पर 75% पैसा देगी सरकार, शुरू कीजिए डेयरी का बिजनेस
मुर्रा भैंस खरीदने पर 75% पैसा देगी सरकार, शुरू कीजिए डेयरी का बिजनेस
एग्रीकल्चर
बरसात में पशुओं में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, इन्हें कैसे बचाएं?
बरसात में पशुओं में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, इन्हें कैसे बचाएं?
एग्रीकल्चर
कार्बोसल्फान पर रोक लगा सकती है सरकार, धान-कपास जैसी फसलों में होता है इस्तेमाल
कार्बोसल्फान पर रोक लगा सकती है सरकार, धान-कपास जैसी फसलों में होता है इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Salman Khan की Superhero Film को Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct, नवंबर में शुरू होगी Shooting
Ravi Kishan के वायरल Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे अपनाया, कहा- यह तो पागलपन है
Govinda ने Sunita Ahuja के Affair आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
झारखंड
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
टेक्नोलॉजी
Inverter Fridge vs Normal Fridge: रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?
रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?
ENT LIVE
Salman Khan की Ramayan क्यों हुई बंद? 40% शूट के बाद अधूरी रह गई फिल्म की कहानी
Salman Khan की Ramayan क्यों हुई बंद? 40% शूट के बाद अधूरी रह गई फिल्म की कहानी
ENT LIVE
Yash ने Toxic Trailer Launch पर Kiara Advani का किया Support, Trolls को दिया करारा जवाब
Yash ने Toxic Trailer Launch पर Kiara Advani का किया Support, Trolls को दिया करारा जवाब
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
Embed widget