Nilgai Crop Protection: खेती करने वाले किसानों के सामने फसलों को जंगली जानवरों से बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. खासकर नीलगाय खेतों में घुसकर गेहूं, धान और दूसरी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं. कई बार नीलगायों का झुंड पूरी मेहनत से तैयार की गई फसल को कुछ ही समय में बर्बाद कर देता है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

फसल बचाने के लिए किसान खेतों के चारों ओर तारबंदी भी कराते हैं, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च होता है. इसके बावजूद नीलगाय खेतों में घुसने का रास्ता खोज ही लेती हैं. ऐसे में किसान कुछ सस्ते और देसी उपाय अपनाकर भी नीलगायों को खेत से दूर रख सकते हैं. इसके लिए गोबर का घोल, लहसुन और फिनायल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

गोबर के घोल से नीलगाय को रखें खेत से दूर

नीलगाय को खेत में आने से रोकने के लिए गोबर का घोल एक सस्ता उपाय हो सकता है.

इसके लिए गाय या भैंस के गोबर में पानी मिलाकर पतला घोल तैयार कर लें.

इसके बाद इस घोल का छिड़काव खेत के चारों ओर मेड़ों और किनारों पर करें.

इसकी तेज गंध नीलगाय को खेत की ओर आने से रोकने में मदद कर सकती है.

सप्ताह में दो बार खेत के किनारों पर इसका छिड़काव किया जा सकता है.

इसके लिए किसानों को बाजार से कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

खेत की मेड़ पर लगाएं लहसुन

नीलगाय से फसल बचाने के लिए किसान खेत की मेड़ों पर लहसुन भी लगा सकते हैं. लहसुन की तेज गंध के कारण नीलगाय खेत की ओर आने से बच सकती हैं. इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा. एक तरफ खेत में लगी मुख्य फसल को बचाने में मदद मिलेगी, तो दूसरी तरफ मेड़ पर उगाए गए लहसुन से अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है. इसके लिए अलग से खेत की जमीन लगाने की जरूरत नहीं होगी.



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फिनायल की गंध से भी दूर रहेंगी नीलगाय

नीलगाय को खेतों से दूर रखने के लिए फिनायल की गंध का सहारा भी लिया जा सकता है. इसकी तेज गंध नीलगाय को खेत की ओर आने से रोकने में मदद कर सकती है. हालांकि, इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है. फिनायल का सीधे फसलों, मिट्टी या पानी में छिड़काव नहीं करना चाहिए. इसके इस्तेमाल से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, ताकि फसल और खेत को किसी तरह का नुकसान न हो.

किसानों के लिए जरूरी बात

इन उपायों को अपनाते समय खेत की निगरानी भी करते रहें. ध्यान रखें कि इन तरीकों का असर हर जगह और हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता. इसलिए जरूरत के अनुसार दूसरे सुरक्षित उपाय भी अपनाएं. इससे फसल को नीलगाय से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है.

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