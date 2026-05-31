फसल लगाने से पहले जानें अपनी मिट्टी का हाल, सॉइल हेल्थ कार्ड करेगा किसानों के लिए कमाल

Soil Health Card: आजकल ज्यादातर किसान भाई खेतों में बिना सोचे-समझे अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर और यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे लागत तो लगातार बढ़ ही रही है. तो इसके साथ ही हमारी खेतों की मिट्टी भी धीरे-धीरे बंजर और बेजान होती जा रही है. इस गंभीर समस्या से किसानों को बचाने और उनकी किस्मत बदलने के लिए सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना एक वरदान साबित हो रही है.

यह कार्ड बिल्कुल हमारे हेल्थ रिपोर्ट की तरह काम करता है जो मिट्टी की असली सेहत और उसमें मौजूद कमियों को पूरी सटीकता से सामने लाता है. फसल की बुवाई करने से पहले अगर किसान अपनी जमीन की जांच करवाकर इस कार्ड का इस्तेमाल करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि खेत में किस चीज की कमी है. इससे न सिर्फ खाद का फालतू खर्च बचेगा. बल्कि फसलों की क्वालिटी भी बेहद शानदार होगी.

मिट्टी के 12 जरूरी पैमानों की जांच

इस कमाल की योजना के तहत सरकारी लैब में मिट्टी के सैंपल की बारीकी से जांच की जाती है और कुल 12 सबसे जरूरी पैरामीटर्स की रिपोर्ट तैयार होती है. इसमें मिट्टी का पीएच लेवल, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आर्गेनिक कार्बन के साथ-साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा मापी जाती है.

पोषक तत्वों का मिलता है पूरा ब्योरा

इतना ही नहीं यह कार्ड मिट्टी में मौजूद सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है. इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर कृषि वैज्ञानिक किसानों को लिखित में सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी जमीन में किस खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कौन सी फसल लगानी चाहिए, ताकि मिट्टी की सेहत हमेशा नंबर वन बनी रहे.

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कम लागत में छप्परफाड़ पैदावार

सॉइल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके सुझावों को मानकर खेती करने से फर्टिलाइजर्स पर होने वाला किसानों का फिजूल खर्च सीधे 10 से 12 परसेंट तक कम हो जाता है. जब मिट्टी को उसकी जरूरत के हिसाब से सही और सटीक पोषण मिलता है, तो फसलों की पैदावार में 25 से 30 परसेंट तक का गजब का उछाल देखने को मिलता है. इस स्कीम का लाभ उठाना बेहद आसान है.

ऑनलाइन डाउनलोड करने का आसान तरीका

किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र जाकर इस कार्ड के लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल से ही बेहद आसान स्टेप्स में अपने खेत की रिपोर्ट को ऑनलाइन चेक और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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