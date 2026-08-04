भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है Avocado, कैसे करें खेती?

Avocado Farming in India: आज के समये में Avocado फ्रूट काफी चर्चे में है. इस फल का सबसे ज्यादा चर्चे में इसलिए भी है की ये बाजारों में बाकी फलों के मुकाबले काफी मंहगा हैं, क्योंकि यह फल मूल रूप से मेक्सिको और मध्य अमेरिका से भारत अता है. भारत की बात की करें तो भारत में इसकी मांग पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है. इसकी वजह है इसका पौष्टिक होना, क्योंकि इसमें केले से भी ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए अब कई किसान भी इसकी खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो सही तरीके से उगाई जाए तो किसानों को अच्छी कमाई दे सकती है. हालांकि भारत में अभी इसकी खेती बहुत कम जगहों पर ही होती है.

दक्षिण भारत के राज्यों में होती है सबसे ज्यादा खेती

भारत में Avocado की सबसे ज्यादा खेती दक्षिणी राज्यों में होती है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रमुख हैं. इसके अलावा सिक्किम की पहाड़ियों पर भी एवोकाडो की खेती काफी लोकप्रिय है. दरअसल एवोकाडो का पौधा समुद्र से 800 से 1,600 मीटर की ऊंचाई पर सबसे अच्छी तरह उगता है, इसलिए पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाके इसके लिए सबसे अच्छा है. यह फल उत्तर भारत की गर्म हवाओं को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी खेती लगभग नहीं होती.

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जानें कैसे करें एवोकाडो की खेती, किन बातों का रखें ध्यान

ऐसे में इस जानकारी के बाद सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आता है की अगर उनको अगर Avocado की खेती करना चाहता है तो उनको ध्यान रखना होगा की एवोकाडो की खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी का ph 5 से 7 के बीच होना चाहिए. भारत में ज्यादातर एवोकाडो के पौधे बीज से तैयार किए जाते हैं, जो रोपाई के लिए 8 से 12 महीनों में तैयार हो जाते हैं, हालांकि ऐसे पेड़ों पर फल आने में ज्यादा समय लगता है. दक्षिण भारत में एवोकाडो के पौधों को एक-दूसरे से 6 से 7 मीटर की दूरी पर पंक्तियों में लगाया जाता है, जबकि एक ही पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी 3 से 3.6 मीटर रखी जाती है, जिससे एक एकड़ में करीब 160 से 220 पौधे लगाए जा सकते हैं. एवोकाडो का पौधा लगाने के करीब पांच से छह साल बाद पेड़ पूरी तरह फल देना शुरू करता है और उसके बाद किसानों को इससे लंबे समय तक अच्छी कमाई मिलती है.

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