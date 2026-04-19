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अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा

Purple Cabbage Farming: किचन गार्डन में पर्पल पत्तागोभी उगाना सेहत और बचत दोनों के लिए बढ़िया है. एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर इस महंगी सब्जी को आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Apr 2026 01:10 PM (IST)
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Purple Cabbage Farming:  किचन गार्डन का शौक रखने अब पर्पल पत्तागोभी यानी रेड कैबेज भी उगा रहे हैं. आमतौर पर बाजारों में 150 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाली यह सब्जी न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें सामान्य पत्तागोभी के मुकाबले कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिंस होते हैं,

जो इसे डाइट का अहम हिस्सा बनाते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर के पीछे वाली खाली जगह या छत पर बड़े गमलों में भी आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप भी मार्केट की महंगी और केमिकल वाली सब्जियों से छुटकारा पाना चाहते हैं. तो पर्पल पत्तागोभी की खेती आपके लिए बेस्ट स्टार्टअप हो सकती है. जान लीजिए उगाने का सही तरीका.

ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी

पर्पल पत्तागोभी की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी का चयन करना. इसे उगाने के लिए आप 60% मिट्टी में 30% गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट और 10% कोकोपीट मिला सकते हैं ताकि जड़ों को फैलने के लिए नमी और स्पेस मिले.

  • बीजों को सीधे लगाने के बजाय पहले नर्सरी ट्रे में इनकी पौध तैयार करें और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करें.
  • पौधों के बीच कम से कम 12 से 15 इंच की दूरी रखें ताकि गोभी के फूल को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके.

सही तरीके से तैयार की गई क्यारी में इसके पौधे बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं.

यह भी पढ़ें: खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा

धूप और सिंचाई का रखें ख्याल

यह सब्जी ठंडे मौसम को पसंद करती है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां 5-6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसकी सिंचाई का खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि मिट्टी ज्यादा सूखी या बहुत ज्यादा गीली होने पर फूल फटने का डर रहता है.

  • रोजाना हल्की सिंचाई करें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन पानी का भराव न हो.
  • हर 20-25 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर या जीवामृत का उपयोग करने से पत्तों का रंग और चमक बेहतरीन बनी रहती है.

सही देखभाल मिलने पर पौधा अपनी पूरी रंगत में आता है और इसकी पत्तियां बहुत घनी और ठोस बनती हैं.

कीटों से बचाव और हार्वेस्टिंग 

पर्पल पत्तागोभी में अक्सर इल्लियों या कीड़ों का हमला हो सकता है. जिससे बचने के लिए नीम के तेल का स्प्रे सबसे सेफ और ऑर्गेनिक तरीका है. जब गोभी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह सख्त और भारी महसूस होने लगे. तब समझ लीजिए कि यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है.

  • घर की उगाई गोभी पूरी तरह फ्रेश और पेस्टिसाइड फ्री होती है, जिसे आप सलाद या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • अगर आप इसे छोटे स्तर पर भी उगाते हैं. तो यह आपकी किचन की लागत को काफी हद तक कम कर देती है.

इस तरह आप अपने घर की क्यारी से ही सेहतमंद और महंगी सब्जी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Apr 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cabbage Farming Tips Farming News
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