अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा

Purple Cabbage Farming: किचन गार्डन का शौक रखने अब पर्पल पत्तागोभी यानी रेड कैबेज भी उगा रहे हैं. आमतौर पर बाजारों में 150 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाली यह सब्जी न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें सामान्य पत्तागोभी के मुकाबले कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिंस होते हैं,

जो इसे डाइट का अहम हिस्सा बनाते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर के पीछे वाली खाली जगह या छत पर बड़े गमलों में भी आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप भी मार्केट की महंगी और केमिकल वाली सब्जियों से छुटकारा पाना चाहते हैं. तो पर्पल पत्तागोभी की खेती आपके लिए बेस्ट स्टार्टअप हो सकती है. जान लीजिए उगाने का सही तरीका.

ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी

पर्पल पत्तागोभी की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी का चयन करना. इसे उगाने के लिए आप 60% मिट्टी में 30% गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट और 10% कोकोपीट मिला सकते हैं ताकि जड़ों को फैलने के लिए नमी और स्पेस मिले.

बीजों को सीधे लगाने के बजाय पहले नर्सरी ट्रे में इनकी पौध तैयार करें और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करें.

पौधों के बीच कम से कम 12 से 15 इंच की दूरी रखें ताकि गोभी के फूल को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके.

सही तरीके से तैयार की गई क्यारी में इसके पौधे बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं.

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धूप और सिंचाई का रखें ख्याल

यह सब्जी ठंडे मौसम को पसंद करती है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां 5-6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसकी सिंचाई का खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि मिट्टी ज्यादा सूखी या बहुत ज्यादा गीली होने पर फूल फटने का डर रहता है.

रोजाना हल्की सिंचाई करें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन पानी का भराव न हो.

हर 20-25 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर या जीवामृत का उपयोग करने से पत्तों का रंग और चमक बेहतरीन बनी रहती है.

सही देखभाल मिलने पर पौधा अपनी पूरी रंगत में आता है और इसकी पत्तियां बहुत घनी और ठोस बनती हैं.

कीटों से बचाव और हार्वेस्टिंग

पर्पल पत्तागोभी में अक्सर इल्लियों या कीड़ों का हमला हो सकता है. जिससे बचने के लिए नीम के तेल का स्प्रे सबसे सेफ और ऑर्गेनिक तरीका है. जब गोभी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह सख्त और भारी महसूस होने लगे. तब समझ लीजिए कि यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है.

घर की उगाई गोभी पूरी तरह फ्रेश और पेस्टिसाइड फ्री होती है, जिसे आप सलाद या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आप इसे छोटे स्तर पर भी उगाते हैं. तो यह आपकी किचन की लागत को काफी हद तक कम कर देती है.

इस तरह आप अपने घर की क्यारी से ही सेहतमंद और महंगी सब्जी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

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