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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेत में कैसे कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ही खेत में होती हैं चार-चार फसलें

अपने खेत में कैसे कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ही खेत में होती हैं चार-चार फसलें

Multilayer Farming: कम जमीन और कम खर्च में चार गुना मुनाफा कमाने के लिए मल्टी लेयर फार्मिंग सबसे बेस्ट और मॉडर्न तकनीक है. इसमें एक ही समय पर अलग-अलग लेयर्स में चार फसलें उगाई जाती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 31 May 2026 01:05 PM (IST)
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Multilayer Farming: आजकल के इस दौर में खेती का पूरा तरीका बदल चुका है. अगर आप पारंपरिक खेती छोड़कर कम जमीन से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो मल्टी लेयर फार्मिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस एडवांस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप एक ही खेत में एक ही समय पर चार-चार फसलें आसानी से उगा सकते हैं.

यह मॉडल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन, पानी और धूप का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल करना सिखाता है.  जब सारे संसाधन सही तरीके से यूटिलाइज होते हैं. तो फसलों की उपज और आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है. इस फार्मिंग में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि अगर कोई एक फसल खराब भी हो जाए तो बाकी की तीन फसलें आपकी जेब को हमेशा पैसों से भरा रखती हैं.

चार फसलों का स्ट्रक्चर

इस फार्मिंग का पूरा स्ट्रक्चर पौधों की अलग-अलग ऊंचाई और उनके बढ़ने के समय को देखकर तैयार किया जाता है. इसमें सबसे पहली लेयर जमीन के अंदर काम करती है. जहां कंद वाली फसलें जैसे अदरक, हल्दी या आलू लगाई जाती हैं. इसके ठीक ऊपर जमीन की सतह पर यानी दूसरी लेयर में छोटी हाइट वाली पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या धनिया बोया जाता है. 

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तीसरी लेयर के लिए खेत में बांस और तार की मदद से एक मजबूत मंडप तैयार किया जाता है. जिस पर बेल वाली सब्जियां जैसे करेला या परवल ऊपर चढ़ाई जाती हैं. सबसे टॉप यानी चौथी लेयर में फलदार पौधे जैसे पपीता या नींबू रोपे जाते हैं. जो बिना किसी बाधा के ऊपर बढ़ते रहते हैं.

खेत की तैयारी का तरीका

इस स्मार्ट तकनीक को शुरू करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है. इसके लिए एक एकड़ खेत में 100 किलो चूना और 50 किलो नीमखली पाउडर डालकर जुताई कर दें और 15 दिन धूप लगने दें. इसके बाद बांस और तारों से मंडप का ढांचा तैयार करें जिसमें शुरुआत में करीब सवा लाख रुपये का वन-टाइम इन्वेस्टमेंट आता है.

इतना होता है मुनाफा

फरवरी में जमीन के नीचे कंद वाली फसल लगाकर इस सफर की शुरुआत करें. इस तरीके से खेती करने से आपकी लेबर कॉस्ट और खाद-पानी का खर्च बहुत कम हो जाता है क्योंकि एक ही बार की मेहनत में चारों फसलों को पूरा पोषण मिल जाता है और आपकी तिजोरी चौगुनी कमाई से भर जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 31 May 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News
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