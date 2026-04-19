हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Papaya Cultivation Tips: र की क्यारी में पपीता उगाकर आप शुद्ध और केमिकल फ्री फल पा सकते हैं. सही मिट्टी, धूप और सिंचाई के आसान टिप्स अपनाकर आप कम जगह में भी शानदार पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Papaya Cultivation Tips: देश में ऐसे बहुत से किसान और गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं जो अपने घर की खाली जगह या क्यारियों में कई तरह के फल और सब्जियां उगाते हैं. पपीता उगाना इसी कड़ी में एक बेहतरीन फैसला है क्योंकि यह न केवल आसान है. बल्कि आपकी सेहत और जेब दोनों के लिए फायदे का सौदा है. बाजार में मिलने वाले पपीते अक्सर केमिकल से पकाए जाते हैं. जो घर के नेचुरल पपीते का मुकाबला नहीं कर सकते.

पपीता एक ऐसी फसल है जिसे बहुत कम जगह और कम संसाधनों में भी आराम से उगाया जा सकता है. बस आपको सही तकनीक अच्छी किस्म के बीज चाहिए. आजकल लोग छतों और बालकनी में बड़े गमलों का इस्तेमाल करके भी पपीते की शानदार पैदावार ले रहे हैं. घर का उगाया हुआ पपीता एकदम फ्रेश और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

ऐसे उगाएं घर में पपीता

पपीते की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको सही मिट्टी तैयार करनी होगी. क्योंकि इसके पौधे को जलभराव बिल्कुल पसंद नहीं है. इसके लिए आप 50% सामान्य मिट्टी में 30% गोबर की खाद और 20% रेत या कोकोपीट मिलाकर एक उपजाऊ मिक्स तैयार कर सकते हैं. बीजों की बात करें तो रेड लेडी 786 जैसी उन्नत किस्में घर के लिए बेस्ट हैं.

क्योंकि इनका कद छोटा होता है और पैदावार ज्यादा मिलती है. बीजों को सीधे जमीन में लगाने के बजाय नर्सरी ट्रे या छोटे कप में अंकुरित करना बेहतर रहता है. जब पौधा करीब 6-8 इंच का हो जाए, तब उसे शाम के समय मुख्य क्यारी या बड़े गमले में शिफ्ट करें.

यह भी पढ़ें: तोरई की खेती से चमकेगी किस्मत, सिर्फ 60 रुपये में घर लाएं टॉप क्वालिटी के बीज और पाएं बंपर पैदावार

धूप, पानी और खाद का बैलेंस रखें

पपीता एक सन-लविंग प्लांट है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां दिन भर की भरपूर धूप मिलती हो. सर्दियों के दौरान इसे पाले से बचाना बहुत जरूरी है. वरना पौधा खराब हो सकता है. सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी रहे पर पानी जमा न हो. क्योंकि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें बहुत जल्दी गलने लगती हैं.

पौधे को हर 15-20 दिन में थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद या वर्मीकंपोस्ट देते रहें ताकि उसे जरूरी न्यूट्रिशन मिलता रहे. अगर आप गमले में लगा रहे हैं. तो कम से कम 15 से 20 इंच गहरा ड्रम या गमला इस्तेमाल करें जिसमें ड्रेनेज होल अच्छे हों.

बीमारियों से बचाव 

पपीते के पौधों में अक्सर रस चूसने वाले कीट या पत्तों के मुड़ने की समस्या देखी जाती है. जिससे बचने के लिए नीम के तेल का स्प्रे सबसे असरदार है. 5 लीटर पानी में 50 मिली नीम का तेल और थोड़ा सा लिक्विड सोप मिलाकर छिड़काव करने से कीड़े दूर रहते हैं.

हार्वेस्टिंग का समय

अच्छी देखभाल मिलने पर पपीते का पौधा 6 से 10 महीने के भीतर फल देना शुरू कर देता है. जब फल का रंग हल्का पीला पड़ने लगे. तभी उसे पेड़ से तोड़ना चाहिए ताकि वह घर पर अच्छे से पक सके. एक स्वस्थ पौधा साल भर में आपको काफी मात्रा में फल दे सकता है. जिससे आपको बाजार के पपीते की जरूरत नहीं रह जाएगी.

यह भी पढ़ें: मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Papaya Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
एग्रीकल्चर
मुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ
मुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ
एग्रीकल्चर
किसान भाई डेयरी फार्मिंग से कमा सकते हैं लाखों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिलेगी मदद
किसान भाई डेयरी फार्मिंग से कमा सकते हैं लाखों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं नींबू, गर्मियों में खत्म हो जाएगी शिकंजी बनाने की टेंशन
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं नींबू, गर्मियों में खत्म हो जाएगी शिकंजी बनाने की टेंशन
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
बॉलीवुड
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
फूड
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
ट्रेंडिंग
"नहीं थम रही अचानक मौत" जिम करते हुए युवक को आया अटैक और तोड़ दिया दम! दिल दहला रहा वीडियो
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget